Fanny de Ruyter zet de 'Leftover women' in de schijnwerpers in haar nieuwe collectie '27'

Op 1 maart start Fanny de Ruyter met de pre-order van haar nieuwe collectie '27'. Een collectie geïnspireerd op de zogenaamde 'leftover women'. Elke collectie legt de nadruk op een andere groep vrouwen wereldwijd. De collectie '27' zet de ongetrouwde Chinese vrouwen ouder dan 27 jaar in de schijnwerpers.

Fanny de Ruyter (FDR) begon haar carrière als modeontwerpster in 2019. De Ruyter voelde de drang om de mode-industrie duurzamer te maken zonder de aandacht voor het huidige modebeeld te verliezen. We zouden de collectie van De Ruyter omschrijven als hoge kwaliteit, gerecyclede materialen gecombineerd met gedurfde vormen gemixt met sterke kleurcontrasten en onverwachte prints.

Met haar collectie '27' legt De Ruyter de nadruk op een groep Chinese vrouwen ouder dan 27 jaar. Na het zien van een documentaire over de 'Leftover women', voelde De Ruyter de drang om de kracht van deze groep vrouwen te benadrukken. Omdat ze toen zelf een 27-jarige vrouw was, voelde De Ruyter zich sterk verwant met deze vrouwen. Door een collectie te ontwerpen geïnspireerd op deze groep vrouwen, benadrukt FDR de kracht van vrouwen die anders durven te zijn. Elke collectie belicht De Ruyter een andere groepering vrouwen wereldwijd.

'Met de collectie '27' wil ik graag mijn visie op de huidige maatschappij delen. Ik vind dat de wereld waarin we leven te conservatief is als het gaat om mensen en dingen in het algemeen. Ik wil de mensen om mij heen graag informeren en inspireren als het gaat om feminisme, door in mijn collecties de focus te leggen op de sterke voorlopers van onze samenleving.' - Fanny de Ruyter.

In 2019 De Ruyter brought a collection to life emphasizing the inequality of men and women in the gang cult. The inspiration of her next collection will be the rank and sexist view of women in the game and virtual reality world. De Ruyter is always aiming for a most respectful, pure approach of the underprivileged women by highlighting the positive aspects.

De collectie '27' bestaat uit meerdere drops. Vanaf 1 maart is het mogelijk om de eerste drop te pre-orderen via de webshop. Naast de Ready to Wear Collectie zal FDR later dit jaar ook een Couture Collectie en Permanent Collectie presenteren.