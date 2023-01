Fashion Club 70 verwelkomt Belgische merken en meer voor FW23/24

Arnaldo Adiansi - Fracomina - Nunoo - Osaka Lifestyle - Pal Zileri - Pretty Ballerinas - Studio Clique - ViCOLO

Antwerpen, januari 2023 – De kick-off van een nieuw sales seizoen gaat telkens gepaard met de introductie van een gloednieuw merkaanbod. Ook Belgische modedistribiteur, Fashion Club 70 breidt in het FW23/24 seizoen zijn portfolio stevig uit. Onder andere Belgische merken Studio Clique en Osaka Lifestyle kozen voor Fashion Club 70 als vertegenwoordiger.

Met ingang van het FW23/24 – seizoen voegt Belgische modedistributeur Fashion Club 70 zo'n acht internationale accessoire en modemerken toe aan zijn reeds indrukwekkende wholesale portfolio. Opvallend is de toevoeging van twee lokale merken, Osaka Lifestyle en Studio Clique: “Onze liefde voor internationale modemerken is heel erg groot, maar we zijn erg trots ons aanbod te verruimen met twee toch wel jonge Belgische merken. Osaka Lifestyle en Studio Clique zijn beide nieuwkomers met een reeds sterke gemeenschap van Belgische modeliefhebbers. Wij zijn dan ook erg trots om mee te mogen schrijven aan het Benelux verhaal van deze labels,” aldus Jessy Vander meiren, sales manager Fashion Club 70.

Ook het schoenen- en accessoire aanbod wordt in FW23/24 opnieuw uitgebreid. Spaans label Pretty Ballerinas zorgt dit inkoopseizoen voor de terugkeer van de ballerina schoen met een modern jasje. Geen grote verrassing als je weet dat heel wat 2000-trends hun terugkeer aan het maken zijn. Nunoo (Belux) belooft dan weer het Scandinavische IT-label te worden voor modieuze handtassen met een duurzame productie. Elle Magazine voorspelde het merk in december als dé trend to watch voor 2023.

Fashion Club 70 voegt ook nog de twee Italiaanse vrouwenmerken, ViCOLO en Fracomina toe. Beiden zijn gefocust op de modieuze vrouw van vandaag die weet wat zij wil. Grote fan van Italiaans vakmanschap? De 100% Made in Italy collectie van ViCOLO zorgt voor de ideale mix tussen trends en staple pieces die iedere vrouw op het lijf geschreven staan. Uniek aan ViCOLO is dat het een van de weinige merken bij Fashion Club 70 is waar wordt ingespeeld op korte termijn collecties en dus een ander inkoopritme aanneemt dan de rest van het merkenportfolio. Fracomina weet dan weer op te vallen dankzij het merk z’n veelzijdigheid: denk collecties die enerzijds aantrekkelijk zijn voor jonge en trendy vrouwen als anderzijds voor meer minimale klassieke vrouwen.

Tot slot, worden ook de mannenmerken uitgebreid dankzij de komst van Arnaldo Adiansi en Pal Zileri. Arnaldo Adiansi creëert producten die de klassieke stijl vieren, authentiek en innovatief blijven zonder de aandacht voor detail te verliezen. Het Italiaanse knitwearlabel is stijlvol, maar relaxed, casual en gemakkelijk te dragen. Ook Pal Zileri-collecties bevatten het kenmerkend Italiaanse vakmanschap waar we allemaal van houden, gemengd met een modern design. Het merk vertegenwoordigt een brede mannelijke doelgroep door traditionele Italiaanse kleermakersproducten toegankelijk te maken.

Fashion Club 70 is gevestigd in Antwerpen. Tot het wholesale merkenportfolio behoren al heel wat internationale mode en accessoire merken uit het mid-hoog merkensegment, zoals Joseph, Vince, Eleventy, Furla en Versace Jeans. Maar ook Pinko, Coccinelle, Liu Jo en Michael Michael Kors zijn een vaste waarden tussen de meer dan 55 merken die de distributeur verdeelt.

Over Fashion Club 70

Fashion Club 70 is een van de meest gerenomeerde mode distributeurs/agenturen in Europe. Het familiebedrijf verdeelt meer dan 50 mid-hoog segmentmerken en bedient meer dan 1700 winkels over de gehele Benelux. Doorheen de jaren heeft Fashion Club 70 ook zelf in retailactiviteiten geïnvesteerd door het openen van monobrands als Liu Jo, 7 For All Mankind en de multibrands Verso Antwerpen en Knokke.