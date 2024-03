Fashion For Good museum lanceert educatieve lesprogramma’s

AMSTERDAM - Morgen, vrijdag 8 maart, lanceert het Fashion for Good Museum twee educatieve lesprogramma’s voor het MBO- en HBO-onderwijs: het Circulaire Mode Programma en Klaslokaal van de toekomst: de verhalen achter katoen. Deze lesprogramma's richten zich op duurzame mode, circulariteit en de complexiteit rondom katoen. Ze zijn gratis beschikbaar op de website van het museum. De programma’s zijn als toolkits ontworpen om docenten te ondersteunen bij het uitbreiden van hun duurzaamheidsvaardigheden en hen de kennis en het vertrouwen te geven om les te geven over complexe vraagstukken. Ze bevatten interactieve lesmaterialen zoals video's, podcasts en werkbladen, en zijn gericht op het klaslokaal van de toekomst.

“Er is een grote behoefte aan tools en middelen voor duurzame ontwikkeling in het Nederlandse modeonderwijs, en via deze twee lesprogramma’s gericht op MBO- en HBO-onderwijs probeert het Fashion for Good Museum hierop in te spelen. De leermogelijkheden worden open access aangeboden om zo kennis te delen met iedereen die geïnteresseerd is in en wil leren over de thema's van duurzame mode”, aldus Alyxandra Westwood, Education Coordinator van het Fashion for Good Museum.

Yophi Ignacia, Sustainability consultant, ontwikkelde samen met Alyxandra Westwood de lesprogramma’s, legt uit: "We willen graag toekomstige generaties inspireren en empoweren, omdat zij als studenten een belangrijke doelgroep zijn binnen het modegericht onderwijs en in de nabije toekomst modeprofessionals zullen worden. De lesprogramma’s zijn getest en doorontwikkeld in samenwerking met verschillende scholen, met als doel de huidige kloof tussen MBO- en HBO-onderwijs te overbruggen en een nieuwe manier van leren te kunnen aanbieden."

Waarom deze educatieve programma's?

Het Circulaire Mode Programma en Klaslokaal van de toekomst: de verhalen achter katoen bieden docenten in Nederland - en daarbuiten - de tools en middelen om duurzaamheidseducatie te integreren in modegericht onderwijs. Het zijn flexibele lesprogramma’s die kunnen worden aangepast aan verschillende onderwijsniveaus en contexten, met als doel zoveel mogelijk studenten en docenten bekend te maken met de programma's. De programma's blijven beschikbaar voor docenten op de website van Fashion for Good, ook na de sluiting van het museum in juni 2024, zodat het publiek toegang blijft houden tot deze waardevolle hulpmiddelen voor de toekomst.

José Teunissen, Directeur van het Amsterdam Fashion Institute en bestuurslid van het Fashion for Good Museum, over de lesprogramma’s: "Het is van groot belang en urgent om studenten van het MBO en HBO in contact te brengen met circulariteit en duurzaamheid. In hun latere carrière zullen zij moeten ontwerpen volgens opkomende EU-regels. Ik ben onder de indruk van de lesprogramma’s; ze bevatten veel praktische en feitelijke informatie, geschiedenisoverzichten, films en opdrachten, maar vermijden tegelijkertijd de sombere toon die vaak wordt geassocieerd met de huidige vervuilende modepraktijken."

Klaslokaal van de toekomst: de verhalen achter katoen (MBO/HBO)

[Deze toolkit is alleen beschikbaar in het Nederlands]

De educatieve toolkit Klaslokaal van de toekomst: de verhalen achter katoen neemt leerlingen mee op een reis van zes lessen waarin ze de impact van katoen op mensen en onze planeet gaan onderzoeken. Tegelijkertijd worden studenten gestimuleerd om hun eigen leer- en ontwerpproces te volgen, te herkennen en in kaart te brengen. Als de volgende generatie modemakers krijgen ze inzicht in de geschiedenis en verhalen rondom de impact van het materiaal op het verleden, heden en de toekomst. De toolkit is flexibel toe te passen en geschikt voor MBO- en HBO-studenten met een focus op creatieve studies zoals mode, kunst en design. Leraren worden aangemoedigd om de tools als basis te gebruiken en zo hun eigen context te kunnen bouwen.

Dit lesprogramma biedt educatie aan leerlingen over de geschiedenis en de impact van katoen op de wereld, gebaseerd op 8 verschillende thema's van de tentoonstelling Knowing Cotton Otherwise, zoals gedwongen arbeid, landbouw en transparantie (te bezichtigen bij het Fashion for Good Museum van oktober 2022 tot en met september 2023).

Katoen is meer dan een materiaal (maak kennis met de verschillende pijlers van duurzaamheid); De verhalen achter de objecten waar studenten een object/kledingstuk gaan analyseren (impact van de textiel- en katoenindustrie); studenten gaan de diepte in door verschillende case studies te onderzoeken (wie zijn er al goed bezig binnen de mode-industrie?); Methodologieën en circulaire ontwerpprocessen (leer wat een ontwerpproces uniek maakt) en als laatste reflectie, feedback en presentaties.

Inhoud van de toolkit: