Fashion Trends door Buro Jantrendman

In de nieuwste trendpresentatie van Buro Jantrendman worden informatie en inspiratie uit de wereld van kunst, mode, design, technologie, digitale cultuur en duurzaamheid vertaald naar een visueel trendverhaal met veel inspiratie en informatie.

Alle belangrijke nieuwe kleurkaarten, materiaal innovaties en key silhouette passeren de revue.

Trendpresentatie: AFTERLIFE | Between past and future, matter and metaWe zijn op zoek naar het oneindige leven van onze kleding, het hiernamaals van de mode. Om in de toekomst onze kleding in een oneindige levensloop te kunnen blijven gebruiken is er een nieuwe benadering nodig van zowel de industrie als de consument. Nieuwe dwingende wetgeving die binnenkort van kracht gaat zal invloed hebben op de manier waarop de mode-industrie haar goederen ontwerpt, produceert, op de markt brengt en weggooit en de impact zal enorm zijn.

Designers moeten verder leren denken dan alleen de ‘look & feel’ van een product en de impact op de planeet vanaf het begin van hun concept meenemen in hun proces. Consumenten krijgen meer kennis en eisen meer transparantie van merken en bedrijven waar ze van kopen én ontwikkelen een andere smaak die zich uit in een gevoel voor pre-loved, deadstock én digitale mode. Zo verbinden we oude en nieuwe werelden aan elkaar waarin ambacht en folkore met technologische en digitale werelden worden gemixt.

Naast dit trendverhaal op maatschappelijk niveau laten we verschillende modethema’s zien met oa.

mode, design en interieur

materiaal & kleur inspiratie

retail & marketing innovatie

incl digitale hand out & kleurkaarten (met pantone tcx colors)

Live event fashion & interior trends

Donderdag 23 juni

FC Hyena, Amsterdam

09:30 -13:00

€149,-

Online Event fashion trends

Maandag 27 juni

Online via Zoom

10:00 -11:15

€79,-