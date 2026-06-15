Ferragamo presenteert nieuwe Pre-Spring 2027-collectie

Voor Pre-Spring 2027 zet Maximilian Davis zijn verkenning van de oprichtingsperiode van Ferragamo voort: de jaren twintig. Hij herinterpreteert deze periode door een moderne lens en via de historische codes van het modehuis.

De expressieve elegantie en de bevrijde kledingstijl van de sterren uit die tijd keren terug. Nu worden ze vergezeld door de kunstenaars en creatievelingen uit hun omgeving. Hun verkenningen van collage beïnvloeden zowel de vormen als de constructies. “Wat ik waardeerde, was de lineariteit in het werk dat ik observeerde; de combinatie van texturen en kleuren,” aldus Davis. “Ik wilde onderzoeken hoe we meer referentieel konden zijn in onze inspiratie.”

Credits: Ferragamo

Credits: Ferragamo

Door de hele collectie vertaalt de beeldtaal van het surrealisme en kubisme zich in patchworks van kleur en textuur. Dit is zichtbaar in gouden lamé op een chiffon jurk met verlaagde taille, of in gewassen georgette met inzetstukken van transparant crêpe, versierd met geborduurde stiksels. Prints die verwijzen naar de sjaals van het modehuis worden vervormd door plissés (knife pleat plissé). Gedrapeerde zijde is vloeiend van vorm, maar wordt doorkruist door een scherp grafisch lijnenspel.

Sportkleding uit de jaren twintig voegt silhouet-versterkende details toe, zoals contrasterende biezen op maatwerk en leren afwerkingen op nylon windjacks. Mannelijke silhouetten herdefiniëren klassiekers wanneer ze door vrouwen worden gedragen, wat zorgt voor een nonchalante elegantie. “Dit seizoen keek ik ook naar de meer casual kant van die periode,” legt Davis uit. “Ik heb altijd verwezen naar de glamoureuze aspecten en Salvatore's Hollywood-klanten, dus dit keer wilde ik me ook richten op dagkleding.”

Credits: Ferragamo

Credits: Ferragamo

Bij de accessoires komt die elegante functionaliteit terug in de introductie van een strakke buideltas. Daarnaast is het Cara-model opnieuw geïnterpreteerd in een soepeler silhouet met grotere afmetingen. De patchwork-esthetiek van de collectie zet zich voort in het iconische Hug-silhouet, nu uitgevoerd in strepen van leer en suède. De Soft-tas verschijnt in glanzend olijfkleurig en tabakskleurig palinghuid.

Voor heren is er een omkeerbare, ongestructureerde leren tote met een Gancini-clip, gevoerd met contrasterend suède. Een schoudertas uit één stuk is gemaakt van donker Barolo-leer, en het Hug-model is uitgevoerd in bruin suède met krokodillenprint.

Credits: Ferragamo

Op het gebied van schoenen worden de belangrijkste silhouetten van H/W 26 (herfst/winter 26) voortgezet. Er wordt ook een nieuwe sandaal met plateauzool (‘flatform’) geïntroduceerd, versierd met een Gancini-gesp. De Gancini verschijnt ook op de bovenkant van een nieuwe leren stiletto en op andere ontwerpen, zoals een T-band ketting of rond de voet. Voor heren worden klassieke loafers en Oxford-schoenen gepresenteerd in zowel strakke, gepolijste versies als met Gancini-details.