FIFTH HOUSE presenteert de Fall/Winter 2501 Collectie

FIFTH HOUSE presenteert met trots haar Fall/Winter 2501 collectie, een combinatie van tijdloze designs in een modern jasje. Onder de thema’s Classic Features en Future Prep brengt deze collectie een ode aan tijdloze stijl, verrijkt met unieke details en sportieve accenten.

Samenwerking met Chantal Janzen: &C x FIFTH HOUSE

De Fall/Winter 2501 collectie is ontworpen in samenwerking met Chantal Janzen. Haar persoonlijke stijl en modegevoel komen duidelijk naar voren in deze unieke &C x FIFTH HOUSE collectie. Deze collectie verenigt FIFTH HOUSE ’s signatuur met Chantal’s eigen touch, waarbij de focus ligt op cleane silhouetten, draagbaarheid en hoogwaardige materialen.

On-trend Essentials

FIFTH HOUSE staat bekend om haar tijdloze en sportieve stijl, waarin strakke lijnen, comfortabele pasvormen en luxueuze stoffen centraal staan. De FW 2501 collectie weerspiegelt deze visie met een sterke nadruk op de afwerking en oog voor detail. Het resultaat zijn items die je eindeloos kan combineren en waarmee je altijd on- trend bent.

Donkerblauwe Denims

In deze collectie gaan we terug naar de oorsprong en staat donkerblauwe denim centraal. Met deze veelzijdige en tijdloze stof kan er eindeloos gecombineerd worden. Ga voor een relaxte casual look met een mooie jeans of juist voor een stijlvolle avondlook door een donkerblauw denim pak te combineren met hoge hakken en luxe accessoires.

Sporty Chic en Parisian Elegance

In de 2501 collectie worden sportieve elementen moeiteloos gecombineerd met chique details, wat zorgt voor een dynamische en veelzijdige uitstraling. Denk aan mooie silhouetten met subtiele sportieve accenten, voeg daar wat inspiratie uit de modehoofdstad Parijs aan toe et voilà: een collectie vol met iconische stijlen in een modern jasje.

Credits: FIFTH HOUSE

It’s all about the details

Kenmerkend voor de FIFTH HOUSE-collecties zijn alle unieke details: van FH- gespen en knopen tot zorgvuldig uitgewerkte patronen. Klassieke designs krijgen een frisse make-over door nieuwe materialen en andere fits, waardoor de items tegelijk tijdloos én vernieuwend aanvoelen.

Een collectie met karakter

Van Paris chic tot casual chic, van sporty tot klassiek – de &C x FIFTH HOUSE Fall/Winter 2501 collectie in samenwerking met Chantal Janzen biedt voor elke vrouw iets bijzonders. Mix en match de verschillende stijlen en creëer een garderobe die past bij het dagelijkse leven, waarin kwaliteit, comfort en stijl centraal staan.