Filling Pieces capsule collectie voor Keti Koti 2024

United Spirit

KLABU en Filling Pieces zijn trots om hun samenwerking voort te zetten met de nieuwe ‘United Spirit’ capsule collectie voor Keti Koti 2024, dit keer met als thema ‘Familie’. In de Surinaamse cultuur heeft de viering van familie een diepgewortelde betekenis, omdat het een moment is om respect te tonen voor het verleden en de toekomst te omarmen. Familie symboliseert eenheid, het doorgeven van erfgoed, het behouden van tradities en het creëren van nieuwe.

Het erfgoed van Suriname is verweven met een geschiedenis van gedwongen migratie en slavernij, waarvan de afschaffing wordt herdacht met Keti Koti, wat letterlijk ‘gebroken ketenen’ betekent in het Sranantongo. Tegenwoordig is Suriname een culturele smeltkroes waarin de familie-eenheid fungeert als een essentiële en stevige basis. Elke generatie draagt kennis over, confronteert uitdagingen en staat gezamenlijk op tegen onderdrukking, met als doel vrijheid en bestaansrecht te realiseren. De ‘United Spirit’ samenwerking verkent deze thema’s en moedigt een reis aan van zelfontdekking en eerbiediging van de roots.

Ter gelegenheid van de samenwerking hebben KLABU en Filling Pieces 16 getalenteerde individuen van Surinaamse en Caribische afkomst, samen met hun vrienden en familie, samengebracht om de rijkdom, diversiteit en veerkracht van de diaspora te vertegenwoordigen. Dit jaar ligt de focus op het vieren van het thema ‘Familie’. In de campagne zijn onder andere voetballegende en DJ Eljero Elia, rappers Architrackz en Latifah, en muziekproducent FS Green te zien. Zij delen elk hun unieke verhalen en ervaringen, waarmee zij het thema van saamhorigheid en de blijvende banden van familie belichten.

Het tweede jaar van de samenwerking tussen KLABU en Filling Pieces brengt ze dichter bij het hoofddoel: het bouwen van een clubhuis in Suriname die lokale kinderen en hun families ondersteunt d.m.v. sport, kunst en educatie. De samenwerking begon in 2023 tijdens de 150e viering van Keti Koti, waarbij velen hun steunden door het speciaal ontworpen ‘United Spirit’ t-shirt te kopen. In 2024 begon KLABU met het realiseren van een divers en creatief sport- en speelprogramma bij Community Tennis Suriname, met als doel 6.000 kinderen te bereiken in de komende vijf jaar.

Hoewel KLABU en Filling Pieces nog steeds steun zoeken om het clubhuis in 2025 op te richten en te lanceren, is de impact van de samenwerking al merkbaar: de opbrengst van de shirtverkopen van vorig jaar heeft kunst- en ontwerpworkshops gefinancierd, maar ook enkele van de initiële fase-activiteiten van het project.

