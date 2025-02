Filmore lanceert nieuwe collectie campagne met echte robot

Filmore is trots om haar nieuwste premium sneakercollectie te onthullen, tot stand gekomen door een buitengewone samenwerking met TUe en Tech United. Centraal in deze campagne staat Spot, de iconische robothond, die de hoofdrol speelt in een visionaire mix van technologie en mode. Deze unieke samenwerking verlegt de grenzen van creativiteit en innovatie en zet de toon voor Filmore's meest gedurfde campagne tot nu toe.

Een mix van moderne esthetiek en natuurlijke materialen

Filmore's nieuwe schoenencollectie belichaamt de toewijding van het merk aan strak design en duurzaamheid. Geïnspireerd door de schoonheid van de natuur, kenmerkt de collectie zich door strakke lijnen, rauwe randen en natuurlijke materialen. De mix van moderne tinten met minimalistische esthetiek en tijdloze ontwerpen zorgt ervoor dat elk stuk naadloos de seizoenen overstijgt.

Credits: Filmore

Dit seizoen markeert ook een belangrijke stap in Filmore's voortdurende reis naar duurzamer schoeisel. Als onderdeel van deze ontwikkeling zijn verschillende ontwerpen in de collectie volledig veganistisch gemaakt. Een mijlpaal in onze toewijding aan verantwoordelijk vakmanschap.

Credits: Filmore

Deze campagne vertegenwoordigt een fusie van traditie en innovatie. Door samen te werken met TUe en Tech United heeft Filmore iets werkelijk unieks gecreëerd, een collectie en een verhaal die symbool staan voor 'Future Proof Footwear'. Ontdek Filmore's nieuwste collectie en ervaar de toekomst van footwear.