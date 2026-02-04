‘Find Your Balance’ – Deichmann lanceert eerste tv-marketingcampagne voor sneakers van New Balance

Met de nieuwe campagne ‘Find Your Balance’ presenteert Deichmann zijn huidige assortiment New Balance-sneakers voor dames en heren. De moderne, stedelijke merkuitstraling maakt balans als levenshouding tastbaar. De campagne loopt van 2 februari tot en met 8 maart 2026 en wordt Europees breed uitgerold via POS, OLV, tv en social media, ondersteund door samenwerkingen met influencers.

Balans als levenshouding: focus op authentieke enscenering

Zowel de campagnefilm als de beelden tonen jonge mensen in realistische, alledaagse momenten. Voor hen is balans – oftewel rust en authenticiteit – geen trend, maar een bewuste levenshouding. Vriendschap, ontmoetingen en kleine momenten van samenzijn staan centraal. Elke opname is ongefilterd en natuurlijk, een bewuste keuze die afwijkt van de typische hoogglansesthetiek.

De beeldtaal focust op beweging, dynamiek en menselijke verbondenheid. De campagne wordt gekenmerkt door spontane, eerlijke momenten die aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen.

“We vieren hier echte stedelijke momenten en laten zien hoe balans in het dagelijks leven ontstaat: door ontmoetingen, beweging en stijl. Onze New Balance-modellen combineren een authentiek ontwerp met modern zelfbewustzijn”, aldus Marcel Nawrath, Head of Global Creation and Brand Management bij Deichmann.

Beeld: Deichmann

Doelgroep: Gen Z en millennials

De campagne richt zich op Gen Z en millennials in de leeftijd van 18 tot 44 jaar. Deze doelgroep toont haar houding niet zozeer met woorden, maar door daden, authenticiteit en een open levensstijl – ook in mode. De gepromote modellen hebben een prijs tussen 69,99 euro en 79,99 euro.

“New Balance is momenteel een bepalende factor binnen sneakertrends. Met deze campagne communiceren we ons uitgebreide aanbod aan trendy Y2K-stijlen van het merk. De strakke, tijdloze sneakermodellen weerspiegelen perfect de levensstijl van de doelgroep”, legt Danijela Wiese uit, Head of Sports Brands and Licensing Management.

‘Find Your Balance’ wordt breed uitgerold via alle relevante kanalen en bereikt consumenten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en elf andere Europese markten.

De campagne is opnieuw intern ontwikkeld onder de creatieve leiding van Marcel Nawrath, Head of Global Creation and Brand Management en Executive Creative Director. De campagne omvat een lange versie van 45 seconden, pre-rolls van twintig seconden, social media-fragmenten en campagnebeelden.

