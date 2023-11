Fjällräven wol: Functionele wonderen van de natuur

In de wereld van outdoor kleding speelt wol een cruciale rol, en Fjällräven heeft deze natuurlijke vezel omarmd om zowel comfort als duurzaamheid te bieden. In dit artikel verkennen we de unieke eigenschappen van Fjällräven wol, van zijn natuurlijke warmteregulatie tot zijn toewijding aan duurzaamheid en ethische productie

Meer dan alleen isolatie

Fjällräven zet wol in de schijnwerpers, niet alleen als isolatiemiddel maar ook als natuurlijke warmteregelaar. Door lucht tussen de vezels vast te houden, biedt wol comfort in diverse klimaten, wat het ideaal maakt voor buitenkleding. Geurbestendigheid en Vochtbeheer Een opvallende eigenschap van wol is de weerstand tegen geurtjes, essentieel voor een actieve levensstijl. Het voert vocht af van het lichaam en houdt kleding fris, zelfs tijdens intensieve activiteiten.

Toewijding aan duurzaamheid

Fjällräven benadrukt duurzaamheid door het gebruik van diverse soorten wol, waaronder overschotwol van Italiaanse leveranciers en wol van Zweedse schapen. Deze benadering beperkt de milieu-impact en benut de natuurlijke voordelen van wol.

Ethisch Verantwoorde Wol

Sinds het bereiken van traceerbaarheid in dons in 2014, werkt Fjällräven aan een volledig traceerbare woltoeleveringsketen, met de focus op ethische inkooppraktijken.

Diverse wol aanbod

Traceerbare Wol: Mulesing-vrij en gecertificeerd volgens de ZQ-norm, wat dierenwelzijn en milieuverantwoordelijkheid garandeert.

: Een mix van gerecyclede wol, zowel voor als na consumptie, waarmee afval uit de kledingproductie wordt omgezet in nieuwe garens.

: Kwaliteitswol van seizoensscheerbeurten, hergebruikt om verspilling tegen te gaan.

: Afkomstig van Fjällrävens eigen project in Zweden, gericht op holistische landbouw en eersteklas vakmanschap.

Fjällrävens strategie op het gebied van wol weerspiegelt haar toewijding aan innovatie, duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid, en onderstreept haar leiderschap in milieuvriendelijke mode.