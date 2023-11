Floris van Bommel & Brandweer Nederland lanceren brandweersneaker 2024

Floris van Bommel heeft in het verleden al vaker samengewerkt met bekende acteurs, bands en een aantal grote sporters. Allemaal unieke talenten die als helden aanbeden worden, maar de echte helden van deze wereld, de helden uit de keiharde dagelijkse realiteit worden soms overschaduwd. Floris van Bommel lanceert daarom voor de tweede keer een heuse brandweersneaker in samenwerking met Brandweer Nederland, waarbij de opbrengst naar de Nederlandse Brandwonden Stichting gaat. Het eerste knalrode eerbetoon verscheen in het voorjaar van 2014, als een saluut aan deze helden van de brandweer.

Credits: Floris van Bommel, eigendom van het merk.

Floris: “Als producerende schoenfabriek werken we nauw samen met ons lokale brandweerkorps. We doen er zelf alles aan om calamiteiten te voorkomen, maar het is goed om te weten dat de brandweer bekend is met ons pand en bedrijf. Het is belangrijk om de paraatheid van de brandweer en hun vakkundige optredens niet als vanzelfsprekend te gaan zien. Met deze sneaker staan wij daarom als bedrijf even stil bij alle dappere en behulpzame leden van de Nederlandse brandweer.”

Over de kleur van de sneaker is niet heel erg lang vergaderd. De sneaker is rood met kleine witte, zwarte, gouden en blauwe details. “Schroef vier wielen en een ladder op die sneakers en je ziet het verschil bijna niet meer tussen de schoenen en een echte brandweerwagen” aldus Floris. Het blauwe accent op de zijkant is een verwijzing naar de strepen op de zijkant van een brandweerwagen. Het technische materiaal van de zwarte tong verwijst naar de werkkleding en het materiaal waar de brandweer mee werkt.