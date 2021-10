Floris van Bommel gaat door met Katja

Katja Schuurman verbindt zich voor een derde jaar aan de damescollectie van Floris van Bommel. Katja zal zo ook winter 2022 en zomer 2023 het gezicht van de damescollectie zijn. Daarnaast verbindt ze haar naam aan een capsule collectie die ze samen met het ontwerpteam van Floris ontwikkeld heeft. Katja’s collectie bestaat uit 3 schoenen in 3 kleurstellingen met als nieuwigheid voor het winterseizoen van 2022 ook een aantal bijpassende tassen.

Commercieel directeur Pepijn van Bommel over de samenwerking: ”De samenwerking met Katja is een groot succes. De afgelopen seizoenen speerde de ‘Katja Floris’ collectie de winkels uit. Minstens net zo belangrijk is de positiviteit die de samenwerking uitstraalt. Katja’s aanwezigheid draagt bij aan een snel herstel van de corona narigheid. Het is ook mooi om te zien hoe de ‘Katja Floris’ collectie leeft op de winkelvloer en hoe onze dealers er hun voordeel mee doen. We zijn dus superblij dat Katja zin had in nog een jaartje.”

Floris vliegt voor zijn campagnes de hele wereld over. Voor de zomercollectie van 2022 kocht hij ook een ticket voor Katja. Samen vlogen ze naar Zanzibar voor een gezamelijke fotoshoot. Floris: “De styliste die voor de fotoshoot mee zou gaan mocht op het laatste moment niet mee vanwege een corona besmetting. Er was natuurlijk wel een plan qua styling, maar de echte beslissingen worden altijd pas op locatie genomen. En zo gebeurde het dus dat Katja naar eigen inzicht onder een mega grote theatrale blauwe gala jurk (ze werd niet heel boos toen ik haar Pino noemde..) het paar sneakers aantrok. Wat mij betreft niet de meest logische combinatie.. Op de foto zie je me nog wat vertwijfeld kijken. Maar, eerlijk is eerlijk, Katja ‘rockt’ die sneakers!”