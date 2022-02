Floris van Bommel & Katja Schuurman: FW22

Mosgroene sneakers, bohemian laarzen en zwart suède enkellaarsjes waarvan de schacht bedekt lijkt te zijn met dauwdruppels. Met deze drie schoenen in gedachten draaide Floris aan de wereldbol op z’n kantoor en besloot tickets te kopen voor de Faeröer eilanden. Dit vulkanische eiland, dat precies tussen IJsland en Noorwegen in drijft, past qua stemming perfect bij Katja’s winter 2022 collectie. Met Floris als chaperon en een extra wollen onderbroek tegen de kou, presenteert Katja zo dus tussen het mos en de watervallen van ‘Føroyar’ haar, inmiddels, vijfde capsule collectie.

Beeld: Floris van Bommel x Katja Schuurman FW22 collectie. Eigendom van het merk.

De collectie

Sneaker: Een mosgroene lage runner uitgevoerd in verschillende tinten suède. De panden op de neus en aan de zijkant zijn uitgevoerd in harig groen kalfsleer en de hiel is afgewerkt met een klein stukje metallic leer met daarop een gouden hartje met de ‘K’ van Katja. Op de tong is een rubberen label aangebracht met het ‘Floris van Bommel ♡ Katja’ logo.

Hoge laars: Een tot bovenaan de kuit reikende boot, uitgevoerd in cognac suède met een doorleefde bohemian print. De casual ogende hak is 8cm hoog. Het suède is licht geolied voor een lekkere winterse uitstraling. Bovenaan de bies op de zijkant van de laars is een gouden hartje toegevoegd met de ‘K’ van Katja.

Enkellaars: Een zwart suède enkellaars op een rubber zooltje met een platte hak. De schacht is achter bij de kuit flink afgerond waardoor de boots lekker nonchalant ogen. Op het zwarte suède rond de enkels is een grafisch patroon aangebracht van kleine lak druppels. Dit is hetzelfde type lak als waar ook echt lakleer van gemaakt wordt. Achter op de hiel is een goudkleurig metalen hartje aangebracht met daarop de ‘K’ van Katja.

Beeld: Floris van Bommel x Katja Schuurman FW22 collectie. Eigendom van het merk.