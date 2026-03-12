Floris van Bommel lanceert de Daysi Sneakandaal

“D’r is al genoeg aan de hand in de wereld. Floris houdt het luchtig!”

Het is misschien even twee keer kijken, maar deze Daysi sneakers zijn anders dan anders. Ze zijn aan de zijkanten en bij de hiel namelijk een beetje opengewerkt. De kleine openingen zorgen voor een zomers doorkijkje naar de voeten of natuurlijk een leuke sok. “Luchtiger krijgen we een sneaker niet gemaakt,” zegt Floris. “Zet maar in het woordenboek: de Sneakandaal!”

Licht en luchtig

Floris heeft ook overal aan gedacht: de veters van de sneakandaal zijn van elastiek. Je schiet ze aan en uit zonder te strikken. “Het klinkt als de aanprijzing voor een nieuw dessert, maar licht en luchtig slaat toch echt op deze sneaker-sandalen,” aldus de ontwerper. Deze opengewerkte Daysi sneaker is súper luchtig en ook nog eens licht dankzij het ultralichtgewicht zool. De sandaleachtige openingen in het bovenwerk maken deze schoen tot onze meest zomerse sneaker ooit. En om er echt helemaal zeker van te zijn dat deze sneakers eyecatcherproof zijn, zijn ze uitgevoerd met vrolijke bubbelgespen.

Credits: Floris van Bommel

De keuze is reuze

De Daysi sneaker-sandaal is er in drie uitvoeringen: zwart, grijs en zand. De zwarte versie is uitgevoerd in een mooie mix van rijk zwart suède, lak en leer. De grijze variant bestaat uit een mix van grijs suède met verschillende zilverkleurige metallic leersoorten. De zandkleurige uitvoering is afgewerkt met fluweelachtig zandkleurig suède en meer goudkleurige metallic materialen.