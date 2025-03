Floris van Bommel lanceert innovatieve hondenriem De Flapr

Wat begon met een paar doorgebeten riemen en een persoonlijke frustratie bij Floris, eindigt in een gamechanger voor hondenbaasjes: ontdek De Flapr, de slimme en stijlvolle hondenriem van Floris van Bommel.

Elke dog-owner kent het ongetwijfeld: het gedoe wanneer je je hond even wil vastleggen aan een stoel- of tafelpoot. Door de knieën, riem losmaken, om de tafelpoot wikkelen, hopen dat je hond nog in de buurt is – en dan in omgekeerde volgorde weer vastklikken. De Flapr maakt daar voorgoed komaf mee. Met het innovatieve karabijnmechanisme klik je de riem in één beweging vast, zonder je hond los te moeten maken – wrap, click, locked!

Credits: Floris van Bommel

Slim, stijlvol en sterk

De Flapr is meer dan praktisch; het is een combinatie van functionaliteit en fashion. Gemaakt van stevig nylon met een ingeweven reflecterende draad en een handvat van plantaardig gelooid leer, ligt de riem niet alleen fijn in de hand, maar ziet hij er ook stijlvol uit. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren, en subtiel afgewerkt met logodetails, zodat niet alleen jij, maar ook je hond een fashion statement maakt

Van Flapper naar De Flapr

De Flapr, vernoemd naar de eigen hond van Floris, Flapper, ontstond uit een persoonlijke frustratie. “Flapper beet als puppy de ene na de andere hondenriem kapot. Om daar niet failliet aan te gaan, kocht ik een leiband met een ijzeren ketting als lijn. Die ijzeren ketting bleef heel, maar het leren handvat was binnen de kortste keren ook weer doorgebeten. Een toevallig gevonden karabijnhaak in mijn keuken bleek dé lifehack op een terras: Flapper lag in een handomdraai veilig vast, en De Flapr was geboren.”