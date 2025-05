Floris van Bommel presenteert ook in 2025 vol trots: de ‘Team Visma | Lease a bike’ sneaker

Voor het derde jaar op een rij is Floris van Bommel ‘Official supplier van Team Jumbo-Visma’. De renners van ‘Team Visma | Lease a bike’ schitteren buiten het strijdtoneel het hele jaar door op deze officiële teamsneaker.

De 'Team Visma | Lease a bike’ sneaker

De sneaker is uitgevoerd in een sportieve materialenmix van wit leer en offwhite suède. De huiskleuren geel en zwart van ‘Team Visma | Lease a bike’ zijn als frisse highlights verwerkt in de detaillering van de schoen. De strakke belijning benadrukt zowel het technische karakter van de sport als de innovatieve materialen die zijn gebruikt en op een deel van het suède is als verwijzing naar de huisstijl van het team een fijne hexagonprint aangebracht.

Credits: Floris van Bommel

“We zijn bij ons in de familie zuinig op het woord trots. Als je dat te vaak gebruikt verliest het zijn waarde. Ik gebruikt het dus sporadisch. Met dat in gedachten: Wow.. al drie jaar official supplier van Team Jumbo-Visma! We zijn trots dat we partner zijn van dit iconische Nederlandse sportteam!” Floris van Bommel

De Floris van Bommel ‘Team Visma | Lease a bike’ sneaker is vanaf nu verkrijgbaar in een heren- en een damesvariant.