Floris van Bommel: Trendprognose Lente/Zomer 2027 voor heren

Met de Lente/Zomer 2027-collecties voor heren en dames speelt Floris van Bommel in op de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige schoenenmarkt. Retro-runners, nautische casual stijlen, op barefoot geïnspireerde leesten en lichte comfortconcepten kenmerken de nieuwe generatie moderne premium schoenen, met de vertrouwde authentieke Floris-finesse. De collecties combineren krachtig en stijlvol sportieve vintage-invloeden met een ontspannen zomerse nonchalance en een duidelijke ‘fashion-attitude’.

Retro-sneakers, moderne bootschoenen en relaxte instappers komen samen met gewassen suède, sportieve nylon-elementen, dierenprints en luxe Italiaans leer. Lichte constructies, innovatieve zolen en uitneembare voetbedden zorgen voor eigentijds comfort en veelzijdige ‘everyday-wearability’.

Terwijl de damescollectie vrouwelijk, modern en speels is, combineert de herencollectie vintage-sportswear met nautische nonchalance en luxe casualness. Zelfverzekerde collecties op het snijvlak van traditie, innovatie en de moderne tijdgeest.

Floris van Bommel combineert al meer dan driehonderd jaar traditioneel schoenmakersvakmanschap met innovatief design en een moderne kijk op comfort. Als laatste schoenfabriek van Nederland en familiebedrijf in de negende generatie staat het merk voor hoogwaardige afwerking, opvallende ontwerpen en de unieke, creatieve Floris-signatuur. Precisie, premium materialen en technische knowhow kenmerken elke stijl, die soms in meer dan 280 afzonderlijke stappen wordt vervaardigd.

De Rezer 01.48 | Nautische Runner Energie

De jonge rebel van de sneakerfamilie brengt de energie van de hardloopscene uit de jaren 2000 terug. Dynamische lijnen, opvallende laagjes en de krachtige performance-zool geven de sportieve retro-look een nieuwe impuls. Waterafstotende materialen komen samen met luxe Italiaanse leren overlays en benadrukken het ‘Nautic Sports’-karakter. De zoolcombinatie van lichtgewicht EVA-phylon en antisliprubber zorgt voor optimale demping en hoog comfort. Nautisch geïnspireerde kleuren doen denken aan de zee, de wind en lange zomerdagen aan de kust.

Noppi 54.00 | Vintage was nog nooit zo goed

Noppi blijft een klassieker onder de FVB-sneakers, dit keer met een nog nonchalantere ‘vintage-appeal’. Verwassen materialen, harig suède en bewust onvolmaakte wittinten creëren een authentiek ‘thrift-store’-karakter, gecombineerd met een hoogwaardige afwerking en luxe details. Gouden Floris-accenten, kleine rubberen elementen en het nieuwe silhouet zorgen voor een moderne coolness. Een ongecompliceerd vintage-statement met karakter.

De Krepper 03.04 | Ontspannen Loafer Luxe

De nonchalante penny-loafer combineert de relaxte uitstraling van een crêpezool met de lichtheid en duurzaamheid van moderne rubbertechnologie: zomerse nonchalance in een luxe uitvoering, licht en ongecompliceerd. Het hoogtepunt is het exclusief ontwikkelde suède met een digitale print en een zacht verwassen finish. Het fijnste Italiaanse leer, een ultrazacht voetbed en verfijnde leren details maken deze stijl tot de perfecte, relaxte luxe-loafer voor de zomer.

De Oister 07.03 | Bootschoen Attitude

De Oister vertaalt het klassieke DNA van de bootschoen op een relaxte manier naar een moderne, urban chelsea boot. Het opvallende apron-detail voegt ambachtelijke verfijning toe aan het strakke silhouet, terwijl het luxe Italiaanse suède na verloop van tijd een eigen patina ontwikkelt. Een leren voering en een uitneembaar voetbed zorgen voor ontspannen comfort. Een stijlvolle zomerboot voor zowel de kust als de stad.

De Boter 01.07 | Lichtgewicht Zomers Gemak

De Boter staat voor maximaal ontspannen zomer-vibes. De flexibele mocassin-constructie en de vederlichte zool zorgen voor een uitzonderlijk draagcomfort. Exclusief ontwikkeld nubuckleer met een opvallende vlechtstructuur geeft het strakke ontwerp diepte en karakter. Nonchalant, licht en ongecompliceerd – een ideale ‘everyday summer shoe’.

De Netter 18.06 | Essentieel voor het Zomerpak

De Netter brengt klassieke elegantie moeiteloos naar het warme seizoen. De iconische 129-leest zorgt voor het slanke, tijdloze silhouet, terwijl speciaal ontwikkeld Italiaans leer met een subtiel gehamerde structuurfinish een zomerse frisheid uitstraalt. Lichte accenten benadrukken de lichtheid van de stijl. Perfect voor moderne bruiloftslooks, maar net zo sterk in combinatie met denim. Gekleed, verfijnd en onmiskenbaar Floris.

Reeds vastgestelde beurs- & orderdata, tweede helft 2026

MICAM, Milaan, 13 tot en met 15 september 2026

GOODIEZ, Düsseldorf, 30 tot en met 31 augustus 2026

THE TREND DAY, Mönchengladbach, 8 september 2026

ESSENZ, München, 20 tot en met 22 september 2026