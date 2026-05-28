Floris van Bommel: Vooruitblik Lente/Zomer 2027 voor dames

Met de lente/zomercollecties 2027 voor dames speelt FLORIS VAN BOMMEL in op centrale ontwikkelingen in de huidige schoenenmarkt. Retro-runners, nautische casual stijlen, op barefoot geïnspireerde leesten en lichte comfortconcepten bepalen de nieuwe generatie moderne premium schoenen, met de vertrouwde authentieke FLORIS-finesse. De collecties combineren krachtig en stijlvol sportieve vintage-invloeden met een ontspannen zomerse nonchalance en een duidelijke ‘fashion-attitude’.

Jaqi 02.02 | Barefoot Beauty

Minimalistisch, modern en uitzonderlijk comfortabel: Jaqi vat het barefoot-thema elegant samen. De platte slingback-sandaal met een hak van één centimeter combineert een vrouwelijke look met maximale bewegingsvrijheid bij de voorvoet en definieert het opvallende silhouet. Een metallic slangenprint op edel, zacht nubuck zorgt voor een luxueuze zomerse gloed op het bovenwerk. Het zacht gevoerde voetbed van Italiaans velours en de elastische details garanderen het hoogste comfort. Strak, licht en precies de juiste hoeveelheid statement.

Lori 02.00 | Safari Chic in Heels

Lori vertaalt het barefoot-concept naar een vrouwelijk silhouet met hak. De elegante hak van zes centimeter ontmoet een moderne leest en een natuurlijke pasvorm met ontspannen comfort. De blikvanger: de exclusief ontwikkelde zebraprint op luxueus Italiaans velours. De zachte vulling, elastische details en de opvallende FVB-zool combineren mode, functie en comfort tot een zelfverzekerd zomerstatement met een subtiele safari-attitude – een thematisch zwaartepunt van de collectie. Elegant, modern en toch ‘easy to wear’.

Gavi 01.09 | Retro Runner Reloaded

Met Gavi krijgt de retrostijl een vrouwelijke mode-upgrade en behoort tot de meest spannende FVB-sneakernieuwigheden. Het slanke hardloopsilhouet op een honingkleurige vintage-zool in zachte natuurtinten definieert een moderne ‘oldschool-look’. De exclusieve zebraprint – hier in een off-white variant, maar ook uitgevoerd in lichte cognac- en olijftinten – wordt speels onderbroken door rosé-accenten en dubbele veters in wit en roze. Een leren voering en een uitneembaar voetbed garanderen het vertrouwde hoge comfort. Het opvallende “Floosh”-detail aan de zijkant verwijst naar de eigen FVB-heritage. Een lichte, elegante sneaker met subtiele coolness en een maximale ‘summer appeal’.

Gavi 03.02 | Slip In. Stand Out.

Slip-ins en muiltjes zijn belangrijke thema's van het seizoen. De ‘sneaker mule’ combineert de gemakkelijke instaptrend met het DNA van een retro-runner. Een opvallende zebraprint op zacht suède ontmoet een karakteristieke honingkleurige vintage-zool. Voor een individuele styling kan de franjeflap op de tong worden verwijderd, voor een speelse of juist strakke look. Comfortdetails zoals een leren voering en een uitneembaar voetbed maken de stijl tot een nonchalant modestatement met een extra portie ‘boldness’.

Bohwi 06.03 | Boatshoe Goes Fashion

De bootschoen blijft ook in de zomer van 2027 een key-piece. Bohwi interpreteert deze modern, vrouwelijk en met oog voor detail. Franjes, kleine parels en speelse veterdetails geven een ontspannen ‘luxury-attitude’. Het speciaal ontwikkelde slangenlakleer, gecombineerd met het fijnste suède, zorgt voor spanning en diepte in de materiaalmix. Een leren voering en een uitneembaar voetbed garanderen het vertrouwde comfort. ‘Casual Luxury’ met een ambachtelijke twist.

Illvi 01.13 | Denim Meets Luxury

Illvi combineert sportief comfort met een ontspannen premium look. ‘Fringed denim’ ontmoet luxueus Italiaans suède en creëert een moderne balans tussen casual en chic. De slanke hardloopzool houdt de look licht en dynamisch, terwijl op outdoor geïnspireerde veters sportieve accenten toevoegen. Een leren voering en een uitneembaar voetbed zorgen voor maximaal comfort in het dagelijks leven. Een veelzijdige sneaker voor ontspannen ‘everyday-styles’.

Jimi 01.06 | Flower Power Runner

Jimi brengt een frisse retro-spirit in de nieuwe sneakergroep. Het vrouwelijk slanke silhouet oogt licht en dynamisch, en uitgesneden zijelementen zorgen voor extra verfijning. Subtiele bloemendetails in de zool citeren de ‘flower-power-vibe’. Luxueus velours, nylon en zacht nappaleer ontmoeten frisse kleuraccenten in blauw, rood en roze – zomers, modern en zelfverzekerd. De combinatie van een Phylon- en rubberen zool biedt hoog comfort met een aangenaam licht loopgevoel. Handgeborduurde elementen, opvallende rubberen artworks op het zijpaneel en het speelse FLORIS-detail op het tonglabel maken de stijl tot een moderne vintage-runner met karakter.