Footwear label Kunoka voegt vier funky kleuren toe aan comfortabel Izzie-collectie

Vrolijkheid aan je voeten: zo laten de kleurrijke Izzi-sneakers van Belgisch schoenenmerk Kunoka zich het best omschrijven. Elk seizoen vindt eigenares Evelyne Van der Looven haar ontwerpen opnieuw uit door er een frisse twist aan te geven. Ook het meest casual sneakermodel uit de reeks krijgt er vier originele kleuredities bij.

Onder de naam Colour Splash dropt Kunoka haar ‘nieuwe’ Izzi’s: kies je favoriet uit combinaties van grijs en geel, geel en oranje, bruin en kaki of de bubble gum-versie met een mix van retrotinten.

Kunoka, Izzi sneakers, eigendom van het merk.

De zolen worden gemaakt met vederlicht EVA-materiaal en laten zich kenmerken door het zalige draagcomfort waar Kunoka voor bekendstaat: "We maken gebruik van een uitneembare traagschuim binnenzool die voor de nodige ondersteuning en ruimte zorgt. De zolen passen zich vanzelf aan jouw voeten aan waardoor het voelt alsof je op wolkjes loopt", legt Evelyne uit.

Izzi is een jonger, meer casual model in vergelijking met de andere schoenen van het label. De felle kleuren voor deze lente en zomer zijn geïnspireerd op positieve vibes en een gevoel van vrijheid. Evelyne: “Alles kan en mag: qua kleurgebruik zijn we all-out gegaan en omdat ze een iets bredere fit hebben, zitten de sneakers dubbel zo goed. Ik word instant gelukkig als ik Izzi’s aan m’n voeten heb en hoop dat dat bij andere footwear lovers net zo zal zijn.” Je shopt ze voor 259 euro in verschillende mode- en multibrandwinkels en online.

Ken je KUNOKA al?

In 2018 startte Kunoka als een eigenzinnig schoenenlabel dat intussen uitgroeide tot een vaste waarde binnen de schoenenwereld. Bezieler Evelyne Van der Looven omschrijft haar ontwerpen als ‘stijlvol maar verrassend’ en ambieert een concept dat net iets anders is, met speciale aandacht voor loopcomfort en een duurzaam productieproces. De schoenen worden volledig in Europa gemaakt om de vervuiling van overzees transport tegen te gaan.

