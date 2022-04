Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries cureert zijn eigen travel collectie samen met het Amsterdamse made-to-measure merk Atelier Munro

Ontmoet onze nieuwste ambassadeur: Nyck de Vries. De Formule E-wereldkampioen vertaalde zijn dynamische levensstijl in een perfecte collectie voor de reizende man.

De missie van het Amsterdamse Atelier Munro is om voor iedere man kledingstukken te creëren waarmee hij weer invulling kan geven aan zijn persoonlijkheid en individuele stijl. Het made- to-measure merk werkt samen met wisselende ambassadeurs die naar eigen smaak en visie een collectie samenstellen. Deze wordt vervolgens op een voor hen karakteristieke plaats gefotografeerd. Het afgelopen jaar werkte Atelier Munro op deze manier samen met acteur Benja Bruijning, sommelier Simo Zbiri, architect Bjarne Mastenbroek en de Britse klassieke muzikant/televisiepersoonlijkheid Dominic Seldis. De nieuwste toevoeging is de Nederlandse coureur Nyck de Vries. Nyck heeft zijn collectie samengesteld speciaal voor het reizen in stijl. Hij vond zijn inspiratie in zijn dynamische leven en passie voor racen, wat hem al van jongs af over de hele wereld brengt.

“I live by the rule that without goals, there's no direction, and without direction, I don't know where I’m going. I base all my choices and considerations on the goals I’ve set for myself.”

Nyck de Vries, eigendom van Atelier Munro

De campagne is geschoten in het zuiden van Frankrijk op de drie Corniche wegen van de Franse Rivièra, niet ver van Nyck’s huidige woonplaats Monaco. Dit gebied staat bekend als van Europa’s mooiste routes en is beroemd geworden door meerdere films en talloze autoreclames. Echter, voor de Atelier Munro campagne liet Nyck zijn snelle raceautos in de garage en koos om te reizen in zijn volledig gerenoveerde Mini Moke uit 1987. Uitkijkend over de uitzonderlijk mooie kustlijn van de Middellandse Zee, draagt hij flexibele, gelaagde outfits die perfect zijn voor een warmer klimaat en het leven van de stijlvolle (wereld)reiziger. Alles wat Nyck draagt, is volledig op maat gemaakt en op zijn persoonlijke smaak afgestemd. Dit is kenmerkend voor alle items van Atelier Munro. De campagne is gemaakt met een vertrouwd team. De foto’s zijn geschoten door Mounir Raji, de bijbehorende film door Milan van Dril en het haar en make-up werd gedaan door Kathinka Gernant.

Over Nyck de Vries

Nyck de Vries ontdekte zijn passie voor racen op jonge leeftijd. Hij begon met karten toen hij vijf jaar oud was en reisde al vroeg de hele wereld over voor wedstrijden. Op dertienjarige leeftijd boekte hij zijn eerste internationale successen, nadat hij naar Italië was verhuisd en in de drie jaar daar zowel het Europees- als ook twee keer het Wereldkampioenschap karten won. Nyck is de huidige kampioen in de Formule-E klasse, waar hij voor Mercedes EQ rijdt. Daarnaast is hij reservecoureur voor het Mercedes-AMG Formule 1-team. Eerder werd Nyck wereldkampioen in de Formule 2 (2019) en won hij de Formula Renault Eurocup (2014). Autonomiteit en het constante reizen zijn essentieel in het leven van Nyck. Deze waarden staan daarom centraal in de samenwerking met Atelier Munro.

De items uit de collectie van Nyck de Vries kunnen volledig naar eigen smaak en voorkeur worden aangepast en zijn beschikbaar bij alle Atelier Munro locaties.

“I’m very serious about my sport and my work, and I want to dress the part. I'm quite a perfectionist and this also applies to my clothing. The collection we’ve created represents me as a person and the life I live.”

Eigendom van Atelier Munro

Alstermo Bruk x Atelier Munro

Geïnspireerd door de collectie van Nyck de Vries zocht Atelier Munro ook de samenwerking op met het Zweedse Alstermo Bruk om hiermee de reiscollectie groots te vervolmaken. Alstermo Bruk is wereldwijd één van de oudste fabrikanten van koffers gemaakt fibre-board. Samen met het Amsterdamse merk creëerde het een limited edition koffer in Atelier Munro’s kenmerkende marineblauw met zwarte accenten. De koffer is afgewerkt met een uniek zilveren stickerpakket gebaseerd op de zes racebanen waar Nyck in de afgelopen jaren speciale overwinningen vierde tijdens zijn carrière.

Een beperkte oplage koffers is vanaf eind april op aanvraag beschikbaar. Elk van deze koffers wordt met de hand gemaakt in Alstermo, Zweden.

“Someone once told me "Look good, feel good" and that always stuck with me. I think clothing is crucial to self-confidence. When you feel good about what you wear, it results in confidence. It shows from the moment you put the right clothing on.”

Nyck de Vries, eigendom van Atelier Munro

Over Atelier Munro

Atelier Munro is het in Amsterdam gevestigde made-to-measure merk dat de moderne ambitieuze man weer persoonlijk kleedt. Wij helpen u bij het samenstellen van iedere denkbare garderobe met onze uitzonderlijke kleding op maat die u zelf tot in het kleinste detail ontwerpt. Alle door ons gecreëerde ontwerpen zijn gemaakt van kwaliteitsstoffen uit de beste fabrieken ter wereld en worden op verantwoorde wijze en enkel op bestelling gemaakt. Wij realiseren uw hyperflexibele garderobe waarmee u zich naadloos beweegt tussen huis, kantoor en thuiskantoor. Deze kledingstukken kunt u samen, apart of gecombineerd dragen waarmee u tijdens iedere gelegenheid op uw best voor de dag komt. Atelier Munro is verkrijgbaar bij geselecteerde kleermakers en herenmodewinkels in Nederland en bij meer dan 50 retailers in Europa, Noord-Amerika, Azië en via ateliermunro.com.

Met dank aan Hall of Frame, Utrecht.