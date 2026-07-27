Fred de la Bretoniere presenteert FW26 en campagne ‘Be Your Own Muse’

Fred de la Bretoniere presenteert de Fall/Winter 2026-collectie en de bijbehorende campagne ‘Be Your Own Muse’. Met verfijnde silhouetten, rijke leersoorten en een ingetogen kleurenpalet bouwt het Nederlandse schoenen- en tassenmerk verder aan een merkwereld waarin vakmanschap, kwaliteit en tijdloze elegantie centraal staan.

Sinds de oprichting in 1970 ontwerpt Fred de la Bretoniere leren schoenen en tassen die meerdere seizoenen onderdeel kunnen blijven van de garderobe. In een modewereld waarin trends elkaar snel opvolgen, kiest het merk voor rust, verfijning en ontwerpen met blijvende waarde.

Verfijnde silhouetten en rijke materialen

De FW26-collectie bestaat uit veelzijdige modellen die stijl en draagcomfort combineren. Verfijnde loafers, vrouwelijke pumps en enkellaarzen worden afgewisseld met comfortabele sneakers, hoge laarzen en leren tassen. Klassieke vormen krijgen een eigentijdse vertaling door subtiele details, verschillende leerstructuren en verzorgde afwerkingen.

Het kleurenpalet is elegant en ingetogen. Donkerbruin vormt de warme basis van de collectie, aangevuld met diep bordeaux, donkerblauw en klassiek zwart. Rijke suède- en ledertinten worden gecombineerd met glanzende afwerkingen, crocoprints en goudkleurige details.

Vakmanschap vormt de basis van ieder ontwerp. Zorgvuldig geselecteerde leersoorten, aandacht voor pasvorm en verfijnde afwerkingen zorgen voor schoenen en tassen die niet alleen aansluiten bij het seizoen, maar ook daarna relevant blijven.

Credits: Fred de la Bretoniere

Be Your Own Muse

Onder de campagnetitel ‘Be Your Own Muse’ stelt Fred de la Bretoniere de vrouw zelf centraal. Niet een opgelegd ideaalbeeld of een vluchtige trend, maar haar eigen smaak, persoonlijkheid en manier van leven vormen het uitgangspunt.

De campagne laat verschillende momenten uit het dagelijks leven zien waarin stijl vanzelfsprekend aanwezig is. Niet als nadrukkelijk statement, maar als een natuurlijke verlenging van wie je bent. Daarmee richt Fred de la Bretoniere zich op vrouwen die bewust kiezen voor kwaliteit en een persoonlijke stijl die niet afhankelijk is van trends. ‘Be Your Own Muse’ nodigt vrouwen uit om inspiratie niet buiten zichzelf te zoeken, maar te vertrouwen op hun eigen gevoel voor stijl.

Credits: Fred de la Bretoniere

Een herkenbare merkwereld

De FW26-collectie en campagne worden doorvertaald naar content, PR-activiteiten en retailpresentaties. Zo brengt Fred de la Bretoniere product en communicatie samen in één herkenbare merkwereld.

Met FW26 benadrukt het merk waar het al sinds 1970 voor staat: leren schoenen en tassen waarin vakmanschap, vrouwelijkheid en eigentijdse elegantie samenkomen.