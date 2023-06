Frisse kleurenpalletten bij de SS24 herencollectie van E-bound

Het is belangrijk dat een man zich comfortabel voelt in zijn kleding. Een casual look met stijl of net iets sportiever, we gaan steeds op zoek naar een verfrissend kleurenpalet en maken een eigentijdse collectie die gebaseerd is op de laatste trends. We hebben een leuke selectie hemdjes gaande van linnenlook met verticale strepen en bijpassende bermuda tot zomerse bloemenprints en ruitjes.

Stijlvolle T-shirts en sweats en comfortabele bermudas in leuke kleuren voor komend zomerseizoen. E-bound staat al jaren garant voor een degelijke mannencollectie met focus op kwaliteit en met oog voor de laatste trends. Dit seizoen hebben we gekozen voor een kleurenpalet die gaat van klassiek blauw-wit-rood tot meer trendy aardetinten en natuur geïnspireerde schakeringen.

We kijken alvast uit naar een heerlijke zomer!