Frogs and Dogs: Kleding voor de Kleintjes

Frogs and Dogs is een nieuwe babykledingmerk dat in 2017 gelanceerd is. Leuke en authentieke prints, zachte stoffen, en vrolijkheid… dat zijn de kernwaarden van Frogs and Dogs. Retailers voor babykleding zijn bij Frogs and Dogs bij het juiste adres.

Frogs and Dogs zie je in steeds meer boetieks en ketens terug. Het assortiment bestaat uit T-shirtjes, broekjes, rompertjes, onesies die onderling met elkaar gematched kunnen worden. Zo ontstaat er een gemak voor de consument, en voor de retailer, die op deze manier makkelijker kan uitverkopen. Het merk biedt kleding in maatje 50 tot en met 86 en is van plan hier ook maat 44 aan toe te voegen. Naast de kleding zorgt Frogs and Dogs ook voor accessoires, zoals knuffeltjes en rammelaars voor jongens en voor meisjes.

Beeld: Frogs and Dogs

Frogs and Dogs garandeert daarnaast ook dat de kwaliteit van de producten uitstekend is door gebruik te maken van zacht katoen en een mooie afwerking. Deze wordt door het team van Frogs and Dogs zelf gecheckt in productieland India, waar ook gezorgd wordt voor het welzijn van de mensen die aan het product werken, en voor de natuur door lozing van gevaarlijke stoffen tegen te gaan.

Frogs and Dogs is nog lang niet klaar met het veroveren van retailland. Door actief te zijn op beurzen en ook zelf nieuwe klanten op te bellen, werft Frogs and Dogs in korte tijd veel nieuwe retailers. Het team merkt nu zelf ook dat de aanvragen steeds vaker vanzelf binnen komen. Het doel van Frogs and Dogs is om zo gewoon mogelijk te blijven. Geen fancy merk met veel ruis, maar een zuiver merk met een gezonde klantenkring en een community. Dat is waar Frogs and Dogs voor staat en wilt uitstralen.

Beeld: Frogs and Dogs