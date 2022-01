Frosty Fred HW22 collectie A Fish named Fred

Zoals altijd biedt Fred u twee leveringsblokken in verschillende kleurenthema's. Ons creatieve team heeft een vrolijke collectie samengesteld met de titel: "Frosty Fred". Frosty Fred brengt u creatieve nieuwe prints in shirts, blazers, truien en schoenen. We presenteren zelfs wintersport helmen en brillen in nauwe samenwerking met Sinner. We hebben ons assortiment outdoor jassen, sweaters en breigoed uitgebreid. Nieuwe stoffen voor gebreide stijlen en warme winterjassen maken de look compleet. Deze collectie vertelt het verhaal van "be proud and stand out" met een kleurrijke twist!

Kleurblok 1

Het eerste kleurblok is geïnspireerd op de koude winterse vibes tijdens de wintersportvakantie. Het sneeuwwitte landschap met de helderblauwe lucht was de belangrijkste inspiratie voor collectie in de kobaltblauw- en off-white tinten. Opvallend is de combinatie van de knalkleur oranje. die geïnspireerd is op een typische wintersportcocktail en de kabelbaan. Verschillende wintersport-elementen zijn de inspiratie geweest voor unieke prints. Koude blauwtinten met felle popkleuren overheersen in deze eerste levering, die een koud getint colour block bevat.

Kleurblok 2

De collectie is ook geïnspireerd op de natuur en de bergen tijdens het winterseizoen. De groene tinten zijn geïnspireerd op de dennenbomen. Om dit kleurblok te onderscheiden van de eerste levering, hebben we gekozen voor warmere tinten en schakeringen. Verschillende tinten groen, camel en geel vormen de basis voor dit kleurblok. Ook de retro ski-vibe is een bron van inspiratie geweest voor deze kleurrijke collectie.

