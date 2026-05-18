Furla: Herfst/Winter 2026 collectie

Voor Herfst/Winter 2026 verkent Furla de intieme wereld van de vrouw. Een reeks alledaagse, natuurlijke momenten. Gebaren, kleuren en emoties zijn de taal voor haar identiteit: spontaan, authentiek en altijd in ontwikkeling.

Rome, de Eeuwige Stad, dient als inspiratiebron en subtiele achtergrond voor de collectie. Het roept een tijdloze sfeer op, gevormd door geschiedenis, cinema en geleefde momenten. Het verhaal volgt de Furla-vrouw tijdens een lang weekend, waarin ze haar eigen verhaal schrijft via een reeks persoonlijke, vluchtige indrukken. In deze context is de tas geen statussymbool, maar een bepalend element. Een kleur, een aanwezigheid die elk moment vormgeeft en het uniek maakt. Beweging en individualiteit bepalen de sfeer van het seizoen. De Furla-vrouw benadert stijl als een natuurlijk verlengstuk van zichzelf. Ze combineert hedendaagse elementen met stukken die in de loop der tijd zijn verzameld, wat resulteert in instinctieve, persoonlijke en moeiteloos verfijnde combinaties. Haar vrouwelijkheid is verfijnd en ingetogen, geworteld in een hedendaagse Italiaanse geest die zowel tijdloos als levendig aanvoelt. Dit komt tot uiting in de klassieke iconische vormen en kleuren die de tijd hebben doorstaan.

Het kleurenpalet is geïnspireerd op een boeket wilde bloemen: eenvoudig, spontaan en uniek. Elke combinatie weerspiegelt een persoonlijke compositie en drukt de individualiteit van de Furla-vrouw uit.

Voor de hoofdcollectie Herfst/Winter is het palet verrijkt met diepere, verfijnde tinten, ontworpen om zowel alledaagse momenten als feestelijke gelegenheden elegant te begeleiden. Rijke, verfijnde kleuren zoals donker bosgroen, winterbloesem, chocoladebruin en kersenrood worden gecombineerd met levendige accenten van appelrood en rood. Lichtgevende roségouden details geven de collectie een verfijnde, feestelijke uitstraling.

Hoogtepunten van de collectie

Furla Tonie

Furla Tonie keert terug in een vernieuwde versie, gekenmerkt door een nog zachtere en meer moeiteloze uitstraling. De lijn is verkrijgbaar in twee maten en gemaakt van zacht, rijk getextureerd leer dat het ontspannen en toch verfijnde karakter versterkt. De tas is ontworpen met het oog op veelzijdigheid en heeft twee afneembare schouderbanden van verschillende lengtes, waardoor hij over de schouder, crossbody of in de hand kan worden gedragen. Voor een meer verfijnde touch kunnen de banden worden verwijderd en kan de dubbele Furla Arch worden samengevoegd tot een sculpturaal en kenmerkend handvat.

Furla Tonie balanceert functionaliteit met nauwgezette aandacht voor detail en is een van de meest herkenbare uitingen van de hedendaagse taal van het merk, gedefinieerd door praktisch nut, veelzijdigheid en een moderne, zelfverzekerde houding. Voor het Herfst/Winter seizoen wordt de Furla Tonie opnieuw geïnterpreteerd met nieuwe texturen en afwerkingen die de hedendaagse en veelzijdige geest versterken. Het model is verkrijgbaar in zacht suède, warme teddystof en verfijnd fluweel met craquelé-effect, wat verschillende stemmingen en gelegenheden elegant vertaalt.

De suède versies zijn verkrijgbaar in chocoladebruin, donker bosgroen en winterbloesem, terwijl de modellen van teddystof er in kersenrood, zwart en chocoladebruin zijn. Het aanbod wordt gecompleteerd door de fluwelen craquelé-varianten in de rijke tinten appelrood, goud en zwart. Een ton-sur-ton lakdetail bij het hardware van het handvat geeft het ontwerp een verfijnd accent.

Furla Iride

Furla Iride keert dit seizoen terug met haar speelse en toch verfijnde karakter. Kenmerkend is de sculpturale Arch-hardware, opnieuw geïnterpreteerd met een diamantgeslepen afwerking die licht vangt en reflecteert als een kostbaar juweel. De lijn is ontworpen voor veelzijdigheid en is verkrijgbaar als crossbody met een verstelbare band en als mini-hobo, die in de hand of crossbody kan worden gedragen dankzij een afneembare schouderband.

Voor de hoofdcollectie omarmt Furla Iride nieuwe seizoensmaterialen zoals glanzend leer en fluweel met craquelé-effect. Dit voegt textuur en lichtgevende diepte toe die perfect passen bij het Herfst/Winter seizoen. De fluwelen craquelé-versies zijn verkrijgbaar in verfijnde tinten zwart, appelrood en goud, wat de gedurfde en feestelijke uitstraling van de lijn versterkt.

Een nieuwe toevoeging aan de collectie is de Iride Micro crossbody, een compact en veelzijdig formaat, ontworpen om zowel crossbody als in de hand te dragen. De tas is gemaakt van glanzend lakleer en verrijkt met contrasterende goudkleurige hardware. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood, roségoud en winterbloesem. Het nieuwe microsilhouet is ontworpen als het perfecte accessoire voor avondgelegenheden en de feestdagen en voegt een glamoureuze en eigentijdse touch toe aan de Furla Iride-familie.

Speciale gelegenheden

De Herfst/Winter collectie introduceert een zorgvuldig geselecteerde reeks tassen en variaties, ontworpen voor het feestseizoen. Ze bieden luxe opties voor speciale gelegenheden en avondmomenten. Gekenmerkt door rijke texturen, lichtgevende afwerkingen en verfijnde details, zijn deze stijlen een elegante keuze voor chique avonden, seizoensfeesten en vieringen. Het aanbod komt tot uiting in belangrijke materialen zoals fluweel met craquelé-effect, glanzend lakleer en fluweel met stippen, wat de collectie diepte en seizoensgebonden glamour geeft.

De Furla Sfera Mini Handbucket is een compacte buideltas, gekenmerkt door een extra zacht silhouet en een elegant bolvormig logo, verrijkt met een glanzende bronzen afwerking. Voor het feestseizoen is de tas opnieuw vormgegeven in fluweel met craquelé-effect en verkrijgbaar in de tinten appelrood, goud en zwart, wat de verfijnde en toch eigentijdse uitstraling versterkt.

De ‘velvet dots’-familie is ontworpen voor bijzondere momenten en omvat de iconische Furla 1927 Mini Top Handle, de Furla Sfera Soft Mini Top Handle en de Tonie Mini Hobo. Voor de feestdagen zijn deze modellen gemaakt van ultrazacht zwart fluweel en versierd met delicate microstippen in een goudkleurige afwerking, wat een speelse en toch verfijnde schittering aan de collectie toevoegt.

Furla Charms

Voor het Herfst/Winter seizoen blijft het speelse universum van Furla-bedels evolueren met nieuwe vormen en kleuruitdrukkingen, wat de luchtige en expressieve houding van het merk verder versterkt. Het aanbod wordt uitgebreid met nieuwe leren figuren zoals de geit en de pinguïn, naast de iconische teddybeer. Deze laatste is opnieuw vormgegeven in een leuke en feestelijke versie van teddystof, afgewerkt met een klein decoratief strikje voor een extra vrolijke touch.

De kenmerkende Furla hashtag-bedels keren ook terug en bevestigen hun iconische status, terwijl ze elk seizoen worden vernieuwd met nieuwe thematische inspiraties. Voor Herfst/Winter verkent de collectie een onderwaterwereld, met nieuwe diermotieven zoals de pinguïn, de beloega en de zeehond. Dit voegt een speelse en verzamelbare dimensie toe aan het accessoire-aanbod.