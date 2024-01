FW24 Don’t Waste Culture: Threads of Identity

Threads of Identity' is een eerbetoon aan de onzichtbare invloeden van onze voorouders, een viering van de diepgaande en mysterieuze manieren waarop het verleden in ons voortleeft. Het vormt wie we zijn en wie we kunnen worden en heeft invloed op de levensboom van toekomstige generaties.

In 'Threads of Identity' duiken we in het hart van ons onvertelde erfgoed. We erkennen dat in ieder van ons een geschiedenis schuilt van onbekende verhalen van onze voorouders. Dit concept belicht de stille, onzichtbare verhalen die verweven zijn in onze essentie. De hoofdstukken van het leven van degenen vóór ons, wiens ervaringen, hoewel onbekend voor ons, diep resoneren in ons eigen leven. Het is een verkenning van hoe deze verborgen geschiedenissen, deze onuitgesproken erfenissen, onze identiteit vormen en onbewust worden doorgegeven aan de volgende generaties. Ieder van ons draagt een myriade van onvertelde verhalen, keuzes en paden bewandeld door onze voorouders met zich mee. Deze verhalen leiden en beïnvloeden onze reis in stilte en worden op hun beurt verweven in de wortels van de levens van degenen die na ons komen.

FW24 Collection Credits: Don't Waste Culture

Bas Dijkhuis, creatief directeur en oprichter van Don't Waste Culture, legt uit: "Dit seizoen hebben we ons laten inspireren door de Japanse esthetiek, met gedrapeerde stoffen, boxy fits, extreem oversized silhouetten en opvallende denim stukken met unieke wassingen. Onze benadering was gericht op het maken van complete outfits en bijpassende sets in plaats van losse items. Dit weerspiegelt de manier van leven van onze voorouders, waarbij individualisme bijna geheel afwezig was."

De geheimen van onze voorouders zijn in onze ziel gegrift, een mysterieuze erfenis die onze reis door het leven begeleidt. Ze zijn voor altijd een deel van ons, maar ook voor altijd een mysterie.

Wij zijn de ontdekkers van het onnoembare, de architecten van de nieuwsgierigheid en de bewaarders van inspiratie. In een wereld vol lawaai streven we ernaar de stemmen die ongehoord blijven, de culturen die vergeten zijn en de verhalen die in het duister blijven hangen, op te sporen. Wij zijn een canvas, een testament voor de rijkdom van de menselijke ervaring, een ode aan de onbezongen helden en vergeten verhalen die onze wereld vormgeven. We zijn er om het onvertelde te vertellen.