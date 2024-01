FW24 met D’etoiles Casiopé: Investment Pieces

D’etoiles Casiopé items zijn duurzaam, stijvol en gaan jarenlang mee met behoud van kleur. Zo kun je in collectie items van verschillende seizoenen investeren door deze met elkaar combineren zonder enig kleurverschil te ervaren. Alleen de mooiste duurzame kwaliteiten worden door D’etoiles Casiopé voor de F/W 2024 collectie geselecteerd. De Italiaanse sensitive travel jerseys worden in verschillende extra warme winter kwaliteiten aangeboden. Deze jerseys hebben als eigenschap dat ze kreukvrij, strijkvrij, slijtvast, kleurvast en sneldrogend zijn. D’etoiles Casiopé combineert deze travel jerseys met tricot lurex en vegan leer kwaliteiten. Alle items worden stuk voor stuk vervaardigd in artisanale ateliers waar kwaliteit voorop staat.

Deze winter collectie zit boordevol eigenwijze stijlen waarin details centraal staan. Denk hierbij aan jumpsuits, tal van ijzersterke modellen pantalons, stoere jurken met sexy twist en soepelvallende rokken in tricot lurex en vegan leer. Het kleurbeeld is opgebouwd uit zwart, navy, naturel, rood, cement, jade, en verschillende goud en metallic tinten. Stijlvolle designs in duurzame stoffen, vervaardigd met vakmanschap zijn de elementen van slow de fashion movement waar D’etoiles Casiopé voor staat.

Collectieperiode

15 januari tot 29 februari 2024.

Agenten

Nederland: LabelsM | Melinda van der Hoeven | Collections The Lobby | Lijnden | +31(0)620491662 | melinda@labelsM.nl

Duitsland | Niedersachsen | Nordrhein Westfalen | Rhineland-Pfalz Jeanine Arnold | Neuss Altstadt | +4915150033620 | ja@jeanine-arnold.de

Duitsland | Bayern | Baden-Württemberg Modevertrieb Anastasia | Sibylle Kampias |Munchen | +49(0)893590444 | modevertrieb-anastasia@t-online.de