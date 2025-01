G-STAR brengt 'Digging To The Future' naar Pitti Uomo 2025

De meest iconische items uit het legendarische archief opnieuw uitgevonden

Pitti Immagine Uomo 2025 staat voor G-STAR aankomende januari in het teken van 'Digging To The Future'. In een onconventionele setting kunnen bezoekers helemaal opgaan in de evolutie van G-STAR. Het denimmerk geeft in Florence een inkijkje in het volgende hoofdstuk van hun verhaal.

'Digging To The Future' is een buitengewone 4D-productie die recht doet aan G-STAR’s reputatie met het neerzetten van verrassende ervaringen. Deze nieuwste installatie is de opvolger van G-STAR’s spectaculaire comeback op Pitti begin 2024. Toen wist het merk de show te stelen met een dertien meter lange privéjet van gerecycled denim, ontworpen door ontwerper Maarten Baas.

G-STAR staat niet alleen binnen de modewereld, maar ook zeker ver daarbuiten, bekend om hun legendarische vintage archief. Het is met 50.000 unieke kledingstukken het grootste van Europa. In Florence etaleert G-STAR in Magazzino 07 in een ongewoon decor niet alleen hun iconische verleden, maar ook hun evolutie richting de toekomst.

Omgeven door livemuziek kunnen bezoekers het nieuwe tijdperk voor het denimmerk gaan zien, horen en ervaren. De grenzen van denimdesign worden met deze onorthodoxe installatie traditiegetrouw weer verder verlegd.

"Onze terugkeer naar Florence het afgelopen jaar smaakte zeker naar meer. Voor 2025 wilden we onze lat nóg hoger leggen. Onze installatie 'Digging To The Future' lijkt misschien het einde van het tijdperk, maar luidt juist een nieuwe in. We hebben een gedurfd nieuw verhaal te vertellen en kijken ernaar uit om het tijdens Pitti Uomo, het jaarlijkse toppunt van mannenmode, uit de doeken te doen." – Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer bij G-STAR

G-STAR staat van 14 t/m 17 januari 2025 op de Pitti Immagine Uomo (Padiglione delle Ghiaia, Magazzino 07).