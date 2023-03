G-Star Raw: De toekomst van denim creëren

Tegenwoordig heeft iedereen het alleen nog maar over AI, kunstmatige intelligentie. Wat begon als experiment, eindigde in G-Star Raw’s eerste AI-ontwerp ooit. Maar daar lieten ze het niet bij. Na het werken met de innovatieve software gingen ze een stap verder en brachten ze de AI Denim Cape in werkelijkheid in hun atelier in Amsterdam.

Wat is AI?

Kunstmatige intelligentie is de nieuwste technische trend die over de hele wereld voor opschudding zorgt. Voor het project heeft G-Star Raw de hulp ingeroepen van MidJourney, die werkt op basis van door mensen ingevoerde prompts. De techniek is eenvoudig; geef de software zo duidelijk en zo beknopt mogelijk aanwijzingen. Hopelijk leidt dit tot het meest accurate en innovatieve antwoord. In het geval van G-Star Raw waren dit de ideeën achter het allereerste, door AI ontworpen, product.

Bij G-Star Raw kijken ze anders naar denim. Ze streven naar creativiteit en innovatie. Ze verleggen de grenzen van design en vakmanschap. Het laatste AI-project bracht dit naar het volgende niveau. In het constante streven naar onderzoek en innovatie binnen hun industrie, was dit de volgende stap in het creëren van de toekomst van denim.

Bekijk de video om te zien hoe G-Star Raw de digitale denim naar de fysieke wereld heeft getransformeerd.

G-Star Raw

G-Star Raw kleermakers bespreken de productie van de AI denim cape:

Hoe was het om te creëren zonder schets of patroon? Gewoon vanuit één beeld!

"Je moet goed kijken. Eerst heb ik wat mock-ups gemaakt om tijdens de ontwikkeling de juiste vibe te krijgen. De achterkant bestond niet, dus die moest ik zelf ontwerpen, maar dat kwam tijdens het proces tot leven."

Hoe verliep het hele productieproces?

"Niets is onmogelijk. Maar het was een hele uitdaging vanwege zoveel onlogische details. Het kostte veel tijd om te ontdekken hoe de lagen met elkaar verbonden waren en waar details begonnen en eindigden. Maar dat was ook leuk omdat het iets is wat je als mens nooit zou ontwerpen."

Wat was het moeilijkste deel?

"Hoe je alle lagen met elkaar moest verbinden. Ik vond dat ik het jasje als basislaag moest maken. De achterkant is los, die je met bandjes op de schouders kunt vastmaken. En de riem houdt alles bij elkaar en geeft vorm aan de taille. Bovenop komt tenslotte het schild met alle gekke details."

Beeld: G-Star Raw, eigendom van het merk.

G-Star Raw ontwerpers geven hun inzichten over het werken met AI:

Hoe kwam het AI-project tot stand?

"Het idee voor dit project ontstond nadat we de 'digital fashion group' hadden opgericht. Hierin zitten mensen van verschillende afdelingen binnen G-Star met een gemeenschappelijke interesse in innovatie en technologie. We wilden experimenteren met nieuwe technieken en het potentieel van AI in modeontwerp verkennen. We wilden echter niet gebonden zijn aan een digitale dimensie en we wilden iets echts creëren - dus dat hebben we gedaan. Dit hele proces heeft het potentieel van AI in mode-ontwerp en de voortdurende evolutie van de mode-industrie aangetoond."

Hoe was het om met AI te ontwerpen?

"We houden ervan om te innoveren en nieuwe tools binnen het ontwerpproces te brengen en het integreren van AI daarin kan voordelen opleveren zoals meer efficiëntie en nauwkeurigheid. Het kan ook helpen verspilling in het productieproces te verminderen door een ruw idee meteen te visualiseren tot een goed gemaakt resultaat. Maar het is belangrijk op te merken dat AI een hulpmiddel is. Het is de menselijke ontwerper die uiteindelijk de creatieve beslissingen neemt."

Ziet u de toekomst van de mode met behulp van AI?

"Er is het potentieel om de mode-industrie te revolutioneren. Door gebruik te maken van AI kunnen modebedrijven hun activiteiten stroomlijnen, kosten verlagen en duurzamere praktijken creëren. Er is al sprake van de integratie van AI-gestuurde chatbots voor klantenservice en virtuele probeer-technologie. Vanuit het perspectief van een ontwerper kunnen we de impact van het AI-ontwerp vergelijken met het effect dat Adobe Illustrator had op handschetsen: het verbeterde en versnelde het proces, maar altijd als hulpmiddel."

Beeld: G-Star Raw, eigendom van het merk.

Wat is het volgende?

Het is officieel. We leven echt in het AI-tijdperk. Dus wat is de volgende stap voor G-Star Raw? Meer innovatie. Meer experimenteren. En meer verkenning. Met de digitale wereld die zich nog verder uitbreidt en met de introductie van evenementen zoals de Metaverse Fashion Week, is er echt geen houden meer aan. Maar de ideologie van G-Star Raw blijft dezelfde: er is geen grens aan wat denim kan doen.