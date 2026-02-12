Gant onthult Lente/Zomer 2026-campagne: een ode aan het erfgoed

Een cast, aangevoerd door het legendarische model en stijlicoon Lauren Hutton en supermodel Mark Vanderloo, belichaamt Gants duurzame visie op American sportswear, waarin erfgoed, individualiteit en moderne stijl samenkomen.

Credits: Gant

Gant presenteert de Lente/Zomer 2026-campagne, gefotografeerd in New York, de stad waar het erfgoed van het merk vorm kreeg. De campagne, geworteld in de codes van American sportswear, zet iconische stukken in de schijnwerpers. Ze worden tot leven gebracht door hedendaagse stijliconen die met hun unieke signatuur de moderne garderobe blijven definiëren.

Credits: Gant

Het legendarische model en actrice Lauren Hutton verschijnt als symbool van tijdloze stijl en onderstreept daarmee de blijvende relevantie van authentieke Amerikaanse mode. Zij wordt vergezeld door het Nederlandse supermodel Mark Vanderloo en zijn zoon Mark Vanderloo Jr. — een natuurlijke reflectie op erfgoed en de overdracht van nalatenschap tussen generaties. De campagne toont ook Jasaya Neale, schilder en illustrator uit Los Angeles, en Zoe Dubno, auteur en cultuurcriticus uit New York. Beiden vertegenwoordigen een nieuwe generatie die de hedendaagse cultuur vormgeeft.

Credits: Gant

De Lente/Zomer 2026-collectie introduceert een frisse interpretatie van American sportswear. Chino’s, overhemden, ruggers, collegiate sweaters en trenchcoats zetten de toon. De collectie wordt gekenmerkt door strakke lijnen, verwijzingen naar het studentenleven en verfijnde functionaliteit. Geworteld in het erfgoed van Gant en ontworpen voor dagelijks gebruik, vangt de collectie de essentie van moderne stijl.

De herenmode verkent de balans tussen casual en gekleed, met een doordachte selectie essentials. Nette overhemden in effen kleuren, met verfijnde strepen of van zacht chambray, worden gecombineerd met chino’s en vernieuwd breiwerk. Blokstrepen en geribbelde texturen verwijzen naar de collegiate-stijl, opnieuw geïnterpreteerd voor het seizoen.

De damescollectie omarmt het concept van een modulaire garderobe, met stukken die moeiteloos meebewegen met verschillende momenten en seizoenen. Tussenjassen spelen een centrale rol, met katoenen car coats, trenchcoats, suède jacks en getailleerde blazers die in laagjes gedragen kunnen worden bij wisselende temperaturen. Kleur, textuur en functionaliteit kenmerken een collectie voor het dagelijks leven, met behoud van een verfijnde, moderne uitstraling.

De Gant Lente/Zomer 2026-collectie wordt op 12 februari 2026 gelanceerd in de winkels, op www.gant.com en via geselecteerde wholesale-partners.

Credits: Gant

Over Gant

Gant is een wereldwijd lifestylemerk met een erfgoed dat al meer dan zeven decennia geworteld is in de Amerikaanse oostkust. Gant, opgericht in 1949 in New Haven (Connecticut, Verenigde Staten), is een pionier op het gebied van preppy American sportswear en blijft evolueren met een toewijding aan kwaliteit en tijdloze stijl. Vandaag de dag is het merk aanwezig in meer dan 80 landen met meer dan 600 winkels wereldwijd. Het biedt collecties voor heren, dames, jeugd, schoenen en interieur.

Werken bij Gant? Klik hier voor alle openstaande vacatures