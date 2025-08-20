Gant presenteert herfst/winter 2025-campagne - The Gant Look
Amerikaans sportswearmerk Gant introduceert zijn herfst/winter 2025-campagne in een gevestigd restaurant in New York City. De campagne, vastgelegd met een diverse cast, volgt een dag-in-het-leven verhaal, waarin een vertrouwde, geleefde ruimte het decor vormt voor verbinding, persoonlijkheid en moeiteloze stijl, belichaamd door The Gant Look.
De herfst/winter 2025-collectie wordt op 4 september wereldwijd gelanceerd en is verkrijgbaar in Gant-winkels en online.
Voor mannen verkent de collectie gedurfde collegiate graphics, textuurlagen en strakke silhouetten in rijke seizoenskleuren - mahoniebruin, mosgroen en taupe. De collectie omvat een ingedragen leren shearling jack, een suède rodeo-shirt met bijpassende jeans, een visgraatpak en een nubuck jack met dubbele laag.
Voor vrouwen herinterpreteert de collectie preppy klassiekers met een vrouwelijkere touch, met verfijnde details en veelzijdige styling. Belangrijke items zijn een wollen jack met contrastkraag, een suède barn coat, een denim shirt met low-rise jeans en klassieke overhemden met opvallende prints: houndstooth, strepen, paisley en een uniek Fauna-motief.
Over GANT
Gant, opgericht in 1949, inspireert de wereld al meer dan zeven decennia met zijn iconische Amerikaanse East Coast-stijl. Van de start als een innovatieve shirtmaker tot pionier in Amerikaanse sportswear, blijft Gant zijn kenmerkende look ontwikkelen voor een moderne consument in 81 landen en meer dan 650 winkels wereldwijd.
