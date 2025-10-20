Gant presenteert: 'The Holiday Getaway'

Een winterverhaal in ware Gant-stijl

Tegen de elegante achtergrond van een afgelegen winterhotel brengt Gant de feestdagen tot leven op zijn eigen, tijdloze manier: waar goed gekleed gaan vanzelfsprekend is, samenzijn het belangrijkste doel vormt en cadeaus geven wordt verheven tot een kunstvorm. Met een filmische uitstraling en een sfeer vol warmte en humor draait The Holiday Getaway helemaal om aanwezigheid – om echt genieten van het moment.

Credits: Gant

De feestcollectie

De collectie combineert Gant's kenmerkende American sportswear met een feestelijke twist. Zachte knitwear, frisse overhemden en opvallende accessoires zorgen voor een garderobe die moeiteloos past bij elk moment – van ontspannen avonden bij de open haard tot elegante diners. De kleuren zijn klassiek winters: diep marineblauw, rijk bordeaux en ivoorwit, verrijkt met luxueuze materialen en tijdloze silhouetten.

Credits: Gant

Herencollectie

De herencollectie biedt een moderne balans tussen comfort en verfijning. Een shawl-collar vest van een luxe wol-katoenmix en een warme coltrui met traditioneel Fair Isle-patroon brengen sfeer in koude dagen. Voor een meer dressed-up look is er een dubbelgeknoopte blazer van Italiaans katoenen fluweel met bijpassende broek – een eigentijdse interpretatie van klassieke avondkleding.

Credits: Gant

Damescollectie

De damescollectie bestaat uit veelzijdige items met subtiele, verfijnde details. Een varsity-geïnspireerd vest van biologisch katoen en wol heeft kabelbrei-accenten en goudkleurige Gant-knopen. Een enkelrijige blazer met satijnen revers en bijpassende tuxedobroek, gemaakt van fijne Italiaanse wol, voegt understated glamour toe aan de collectie.

Credits: Gant

The Gant Gift Edit

Als onderdeel van de campagne introduceert Gant The Gant Gift Edit – een zorgvuldig samengestelde gift guide die cadeaus geven nog leuker maakt. Van tijdloze klassiekers tot warme winterfavorieten, elk item is gekozen om te verrassen en te inspireren – zelfs de moeilijkste ontvangers.

Credits: Gant

De feestcollectie is wereldwijd verkrijgbaar in Gant-winkels, via gant.com en bij geselecteerde verkooppartners.