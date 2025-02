GANT Shirts: een erfenis van vakmanschap en stijl

Opgericht aan de Amerikaanse Oostkust, heeft GANT al meer dan zeven decennia de kunst van het shirtmaken opnieuw gedefinieerd, voortbouwend op de nalatenschap van vakmanschap van Bernard Gantmacher.

Ontdek de nieuwe SS25-shirtcollectie—tijdloze essentials ontworpen om vandaag, morgen en voor altijd te dragen.

Credits: GANT, SS25

Credits: GANT, SS25

Over GANT

Sinds de oprichting in 1949 inspireert GANT de wereld met zijn iconische Amerikaanse Oostkuststijl. Van een innovatieve shirtmaker tot een pionier in American sportswear, GANT blijft zijn kenmerkende stijl evolueren voor de moderne consument. Met aanwezigheid in 81 landen en meer dan 650 winkels wereldwijd blijft het merk een toonaangevende speler in de mode-industrie.