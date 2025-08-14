GANT: Tijdloze stijl voor elke gelegenheid

GANT introduceert zijn nieuwste collectie poloshirts met korte mouwen en chino's: de perfecte combinatie van comfort, stijl en veelzijdigheid. Deze tijdloze klassiekers zijn ideaal voor zowel doordeweeks als in het weekend.

Credits: GANT

Lichtgewicht, gemakkelijk te stylen en aanpasbaar aan elke setting. Deze kledingstukken geven een verfijnde touch aan elke seizoensgarderobe. Of het nu voor een casual werkdag of een relaxed weekend is, ze stralen moeiteloos de kenmerkende elegantie van GANT uit.

Credits: GANT

Over GANT

GANT, opgericht in 1949, inspireert de wereld al meer dan zeven decennia met zijn iconische Amerikaanse Oostkuststijl. Van zijn begin als een innovatieve shirtmaker tot pionier in Amerikaanse sportkleding, blijft GANT zijn kenmerkende look ontwikkelen voor de moderne consument. Vandaag de dag is het merk aanwezig in 81 landen met meer dan 650 winkels wereldwijd.