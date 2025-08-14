GANT: Tijdloze stijl voor elke gelegenheid
GANT introduceert zijn nieuwste collectie poloshirts met korte mouwen en chino's: de perfecte combinatie van comfort, stijl en veelzijdigheid. Deze tijdloze klassiekers zijn ideaal voor zowel doordeweeks als in het weekend.
Lichtgewicht, gemakkelijk te stylen en aanpasbaar aan elke setting. Deze kledingstukken geven een verfijnde touch aan elke seizoensgarderobe. Of het nu voor een casual werkdag of een relaxed weekend is, ze stralen moeiteloos de kenmerkende elegantie van GANT uit.
Over GANT
GANT, opgericht in 1949, inspireert de wereld al meer dan zeven decennia met zijn iconische Amerikaanse Oostkuststijl. Van zijn begin als een innovatieve shirtmaker tot pionier in Amerikaanse sportkleding, blijft GANT zijn kenmerkende look ontwikkelen voor de moderne consument. Vandaag de dag is het merk aanwezig in 81 landen met meer dan 650 winkels wereldwijd.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.