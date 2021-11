Garcia Foundation en Terre des Hommes samen tegen kinderuitbuiting in India

”Eén kind, één leraar, één boek, één pen kunnen de wereld veranderen.”

Malala Yousafzai, Pakistaanse activiste voor educatie voor vrouwen en Nobelprijswinnaar.

Het jeanswearmerk GARCIA richt zijn eigen GARCIA-foundation op. Deze stichting biedt steun aan meerdere gevestigde hulporganisaties in de landen waar het merk zijn collecties produceert. ”We zijn er heel trots op dat we met deze stichting gerenommeerde hulporganisaties, zoals Terre des Hommes, kunnen ondersteunen in hun streven het welzijn van kinderen uit achterstandsposities blijvend te verbeteren. Door onderwijs krijgen kinderen de kans om hun eigen toekomst op te bouwen”, aldus Mark Hommelberg, CEO JOG Group.

GOOD-project

Garcia werkt sinds 1 oktober dit jaar samen met Terre des Hommes op het GOOD-project (Get Out Of the Devadasi system), dat seksuele uitbuiting van jonge vrouwen in India tegengaat. Terre des Hommes helpt de gezinnen van jonge vrouwen die gered zijn om een alternatief inkomen te verdienen, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door het volgen van onderwijs en het krijgen van voorlichting leren jonge vrouwen op te komen voor hun rechten en te vechten tegen uitbuiting binnen de Devadasi-gemeenschap in Noord-Karnataka.

Over Garcia

Een grote liefde voor jeanswear: dat is de kracht van het internationale familiebedrijf GARCIA. Het merk is in 1972 in Urbania, Italië ontstaan. Inmiddels is Garcia uitgegroeid tot internationaal jeanswearmerk met een volledige heren-, dames- en kindercollectie. met verkooppunten in meer dan 27 landen en ruim duizend medewerkers in Europa.

GARCIA heeft in oktober 2019 het Nederlands Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Binnen het Convenant bundelen wij de krachten met verschillende bedrijven en organisaties om misstanden binnen de kledingindustrie aan te pakken omdat we weten dat we alleen samen verandering in gang kunnen zetten.

In maart 2021 heeft GARCIA de Green Deal Circulaire Denim ondertekend. Samen met andere koplopers werken wij aan het creëren van een circulaire denim industrie. Wij willen een voortrekkersrol nemen door met alle ondertekenaars van “Post Consumer Recycling of Textiles” (PCR) de standaard te maken binnen de jeansindustrie.

GARCIA is onderdeel van de JOG Group waaronder ook Jeans Centre en GARCIA Outlets vallen.