Garcia opent 100e SMART SHOP volgens het Kitchen Table Concept bij Van Tilburg in Nistelrode

Goed nieuws: We hebben met Garcia onze 100e SMART SHOP volgens het Kitchen Table Concept geplaatst, bij Van Tilburg in Nistelrode.

Van Tilburg is de grootste zelfstandige modezaak in Nederland en één van de meest toonaangevende winkels in de Benelux.

Garcia wordt in 27 landen verkocht en we bestempelen onszelf met meer dan 1.000 medewerkers nog steeds als familiebedrijf. Bij Garcia koesteren we oprechte en warme relaties en zetten we onze familiewaarden kracht bij door te focussen op een lange termijn samenwerking met onze partners. Daarom zijn wij ontzettend blij met de samenwerking met Van Tilburg.

Om erachter te komen hoe de samenwerking door Van Tilburg wordt ervaren gingen we in gesprek met inkoopster Doret van Oort, verantwoordelijk voor de samenwerking met Garcia.

Waarom kiest Van Tilburg voor onze SMART SHOP volgens het Kitchen Table Concept?

‘’De fijne samenwerking is het meest belangrijk. Ik heb nooit het gevoel dat het onderste uit de kan gehaald moet worden en dat vind ik heel prettig. De samenwerking gedurende corona was bijvoorbeeld top. Jullie schakelen snel, slow movers voor fast movers, en jullie hebben een uitstekend voorraadsysteem. Dit zijn allemaal voorwaarden die in deze tijd erg belangrijk zijn en bijdragen aan het succes van Garcia bij van Tilburg. We moeten het samen doen en dat hebben jullie goed begrepen.”

Waarom past het Kitchen Table Concept goed bij jullie winkel?

‘’Het heeft een mooie uitstraling en is daarmee een echte aanvulling in de winkel. Ik vind de olijfboom erg sterk, het is een duidelijke eyecatcher. Het concept is daarnaast erg flexibel omdat we geen wand nodig hadden om hem te plaatsten, dit is bij veel andere shops wel het geval. Nu gebruiken we de tafel en een flexibele meubelopstelling, dat is voor ons perfect.” We kunnen dit ook makkelijk aanpassen.’’

Merk je dat Garcia een echt familiebedrijf is?

‘’Ja, dat denk ik wel. Er ligt geen druk op. Beide partijen willen de samenwerking oprecht aangaan. Het contact en de uitvoering verlopen altijd relaxt.’’ Met speciale dank aan Doret van Oort, inkoopster bij Van Tilburg.

Over Garcia

Een grote liefde voor jeanswear: dat is de kracht van het internationale familiebedrijf GARCIA. Het merk is in 1972 in Urbania, Italië ontstaan. Inmiddels is Garcia uitgegroeid tot internationaal jeanswearmerk met een volledige heren-, dames- en kindercollectie. met verkooppunten in meer dan 27 landen en ruim duizend medewerkers in Europa.

GARCIA heeft in oktober 2019 het Nederlands Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Binnen het Convenant bundelen wij de krachten met verschillende bedrijven en organisaties om misstanden binnen de kledingindustrie aan te pakken omdat we weten dat we alleen samen verandering in gang kunnen zetten.

In maart 2021 heeft GARCIA de Green Deal Circulaire Denim ondertekend. Samen met andere koplopers werken wij aan het creëren van een circulaire denim industrie. Wij willen een voortrekkersrol nemen door met alle ondertekenaars van “Post Consumer Recycling of Textiles” (PCR) de standaard te maken binnen de jeansindustrie.

GARCIA is onderdeel van de JOG Group waaronder ook Jeans Centre en GARCIA Outlets vallen.