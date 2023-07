Gardeur Frühjahr / Sommer 2024 - Pants for Life, Riviera Sunset

Die Kollektionsentwicklung stand ganz im Zeichen des gardeur-Slogans „Pants for Life“. Flankiert von Riviera Vibes und soften Retroimpulsen im College-Chic wird die Kollektion getragen von Leichtigkeit und einer breiten Farbpalette zwischen Natürlichkeit und Ektase die Lust auf Sommer machen. Die Stilistik vermittelt einen gut ausbalancierten Weg zwischen wertigem Understatement, unangestrengter Lässigkeit mit Beach Appeal und einer neuen Angezogenheit. Dabei wird bewusst auf lautes Colorblocking und Labeling verzichtet, um über einen nachhaltigen und innovativen Wareneinsatz und raffinierte Detaillösungen die Qualität jeder einzelnen Hose zu verbessern. Rationalität in Verbindung mit einem exklusiven und vor allem ein langlebigen Trageerlebnis stehen bewusst im Vordergrund und sind wichtiger Bestandteil der gardeur DNA. Eine facettenreiche Auswahl an strukturierten Warenbildern und Abwechslungsreiche Haptiken sorgen dabei für ein frisches Upgrade bei den Essentials.

Leichtigkeit ist eine wichtige Säule und Federleichte Qualitäten von lediglich Hundertfünfzehn Gramm auf den Quadratmeter bilden die innovative Spitze. Bio-Baumwolle, TENCEL™ und der Einsatz neuer Veredlungstechnologien in der Wäscherei laden die bestehenden Artikel mit einem frischen Mehrwert auf. Leinen spielt eine wichtige Rolle und bietet in Kombination mit TENCEL™ einen fließenderen und edleren Griff.

Credits: Gardeur, FS24, eigendom van het merk.

Das vielseitige Shorts-Sortiment in einer breiten Farbpalette bilden das Fundament für hochsommerliche Resort-Looks als auch für After-Beach-Anlässe. Ob konfektionierter geschnitten, lässig mit Tunnelzug, als Cargo oder als verkürzte Easy Pool-Pants, Shorts nehmen eine selbstverständliche Rolle im Modebild zeitgemäßer Menswear ein und können auch Smartness. Die aufgeräumte Stilistik der gardeur DNA setzt sich auch bei den Styles fort, wertige Easy Pants Styles mit Komfortbund, gepflegte Beach Pants und sportive Chino Cuts werden ergänzt durch lässige, semikonfektionierte Styles mit Tailoring-Charakter. Softes Volumen mit geschärften Konturen ergänzt die Basic-Fits zwischen Modern-, Tapered- und Slim Fit. Bei den Denims bleibt Komfort und Leichtigkeit Trumpf. Die Cuts erleben eine leichte Auflockerung und cleane Waschungen verleihen einen edlen Look und dienen als Basis für wertige Business als auch urbane Freizeit-Looks. Authentischen Waschungen, Distressed und Repaired Crafts sowie Laser-Details auf kernigen Denim-Qualitäten spiegeln die Vielseitigkeit der Marke und das Können der Hauseigenen Wäscherei wieder.

Beige, Bast, Navy und natürliche Töne wie Olive und Salbei bilden eine maskuline Core-Palette. Helligkeit ist omnipräsent und wird über off-white shades, Silber und soften Pastelltönen gespielt. Ein abgepudertes Pink(Rosè Quartz) hat sich etabliert und Summerdarks wie Chestnut Brown, Foliage Green und Rooibos bilden einen Spannungsvollen Kontrast zu den hellen Nuancen. Akzente setzen Sunset Shades wie Sunbeam Yellow, Sundial, Magma Orange sowie stark gesättigte Farben wie Parrot Blue, Living Coral, Mango und Lagoon Green.

Credits: Gardeur, FS24, eigendom van het merk.

Neben den Retro-Impulsen aus den 70’s, mid 90’s bis Y2K ist Nachhaltigkeit wichtiger Innovationstreiber. Unter 4Nature spielt gardeur eine breite Palette an Konzepten und Ansätzen, die sich durch die Komplette Kollektion ziehen und nicht nur eine Kapsel sind. Der größte Fokus liegt nach wie vor auf den Einsatz von nachhaltige Fasermischungen mit Bio-Baumwolle, recycelten Baumwollfasern, und TENCEL™ by Lenzing.

Das spart zum einen Ressourcen und setzen zum anderen auf eine verantwortungsbewusste Kultivierung und einen sozialverträglichen Abbau. Ein weiteres strategisches Ziel wurde erfolgreich abgeschlossen, das Upgrading der eigenen Wäscherei mit modernen Maschinen von Jeanologia. Durch Ozone-, e-Flow- und Laser-Technologie ergeben sich deutliche Ersparnis von Wasser, Chemikalien und Energie. Mit dem 4Nature Denim wird eine weiter Säule lanciert. Forciert werden Circular Ready-Denims die komplett auf ölbasierte Materialien verzichten und somit effizienter einer Kreislaufwirtschaft zugeführt werden kann. Dabei ist das Ziel, zukünftig den Einsatz von Virgin Fibers deutlich zu senken. Aktuell werdenbeim 4Nature Denim 30% recycelte Baumwollgarne eingesetzt. Mit Seatex lanciert eine spannungsvolle Innovation im Hosensegment. Value the power of nature! Die Seatex Qualität verbindet die nachhaltigen Trageeigenschaften von gleich zwei international ausgezeichneter Faserentwicklungen. SeaCell™ by Smartfiber ist eine nachhaltige Cellulosefaser, die ihren Ursprung im Meer hat. Algen aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) liefern die natürliche Substanz für die Faser, die auf ressourcenschonende Art und Weise hergestellt wird. Dazu wird das Seegras, das aus isländischen Fjorden stammt, getrocknet und gemahlen. Das Algenpuder wird anschließend auf TENCEL™-fasern aufgetragen. Der umweltschonende Ernteprozess, bei dem nachhaltig selektiert wird und nur der Teil der Alge entfernt wird, der nicht zur Regeneration und zum erneuten Austreiben benötigt wird, ist mit dem EU-Ecolabel und dem Grünen Blatt ausgezeichnet. Resultat ist eine Hose, die der Haut Kraft aus der Natur verleiht, denn die Fasern sind reich an Mineralstoffen, Antioxidantien und Vitaminen. Revitalisierend, Erfrischend und angenehm kühlend gerade an heißen Tagen mit viel Sonne.

Seatex erfüllt wegweisend die Ansprüche einer neuen Generation mit einem aktiven und gesundheitsbewussten Lifestyle.