GAS FW24 – 90’s Reloaded

GAS herontdekt de jaren '90 en transformeert ze in een dynamische mix van stijlen die de energie van de straat weerspiegelen

De inspiratie voor de Fall Winter 2024-collectie van GAS komt voort uit het herontdekken van een catalogus omslag uit de jaren '90 in het bedrijfsarchief: een urban look met een gedurfde grafische signatuur, gekenmerkt door sterke contrasten en dynamische, sportieve lijnen. De collectie krijgt vorm door een concept dat de modetrends van de jaren '90 en het sportieve erfgoed van GAS omarmt en herinterpreteert in een moderne look met een verfijnde street attitude.

De retro vibes van de archiefstukken, beïnvloed door de sportsponsoring van het merk uit die tijd, definiëren een nieuwe stedelijke interpretatie van het trainingspak, met bijzondere snijdingen, details, bandjes en color-blocking-effecten. De grafische bewerking van het historische logo in een sportieve stijl valt op op de kleding, dankzij patronen of macrologo's. Hoodies en T-shirts, het resultaat van zorgvuldig materiaalonderzoek, recreëren pasvormen en volumes die typerend zijn voor die tijd en combineren hedendaags comfort met vintage behandelingen en echt gedragen looks.

Credits: GAS Jeans

De collectie is ontworpen voor een totale look in een matchy stijl, die de identiteit van GAS versterkt en definieert in verschillende contexten en gelegenheden. Naast denimstukken biedt het merk een selectie van key items, met speciale aandacht voor outerwear en knitwear, perfect om winteroutfits compleet te maken. De heropleving van ribfluweel, retrostrepen en het gebruik van pop- en levendige kleuren geven de collectie een speelse, levendige touch.

Credits: GAS Jeans

De dameslijn wordt verrijkt met tops en bottoms met een zachte taille, gekenmerkt door moderne pasvormen, ritsen en verstelbare ruches met trekkoorden. Het kleurenpalet bevat scherpe contrasten en felle tinten zoals elektrisch blauw, poinciana, groen en paars.

Denim items vallen op door hun strakke lijnen en details, met een reeks wassingen van blauw tot zwart en grijs, wat zorgt voor opvallende denim-op-denim looks. Bleach sets roepen het sportieve erfgoed van het merk op en de collectie wordt aangevuld met jasjes, jurken en rokken die essentiële stukken zijn voor een winterse denim capsule wardrobe. Denim wordt gecombineerd met meer verfijnde stukken, ideaal voor een “avondje uit”-editie, met kanten details, jurken en tijdloze elegantie, of met hoodies en truien voor een meer casual look.

Credits: GAS Jeans

De jaren '90, een tijdperk dat werd gekenmerkt door de opkomst van streetwear, beïnvloed door muzikale iconen en een stedelijke esthetiek, blijven de belangrijkste inspiratiebronnen. Deze periode wordt opnieuw geïnterpreteerd door het mixen en matchen van sportieve, urban en subtiel getailleerde elementen, wat leidt tot vitale uitstralingen en een mix van stijlen biedt die de energie van de straat omarmen.

Elk stuk is zorgvuldig ontworpen om een moeiteloze houding uit te stralen, de hedendaagse geest te vangen en tegelijkertijd het verleden te vernieuwen met een fris en gedurfd perspectief.