Geboren in NYC, grootgebracht in Amsterdam: Club Manhattan

Tijdens haar verkenningstocht door New York in 2009 ving Judy Schoen de bruisende energie en eindeloze inspiratie van de stad op en creëerde Club Manhattan - een voortdurend evoluerende, fashion- forward juwelencollectie die speelt met een dynamische mix van iconische & on-trend ontwerpen en is ontworpen in haar geboortestad Amsterdam. Club Manhattan is een mix van zowel gedurfde verfijning en functionaliteit, met de mogelijkheid om eenvoudig te mixen & matchen. WELKOM BIJ DE CLUB.

OVER DE COLLECTIE

Van gelaagde kettingen met een eigentijdse esthetiek tot opvallende schitteringen en oversized hoops tot resort chic, CM creëert moeiteloos een kenmerkende look - van het nonchalant compleet maken van een outfit, tot gedurfd opvallen. Onze nikkelvrije collectie is samengesteld uit een zinklegering, messing en roestvrij staal met een zilveren of gouden afwerking.

Club Manhattan, eigendom van het merk.

