Geïnspireerd door de watersport: 3 stijlen geworteld in de nautiek

De mode wordt voortdurend opnieuw uitgevonden, waarbij inspiratie wordt gehaald uit alle denkbare gebieden - soms zelfs uit de mode zelf. Met de populariteit van atletische en casual stijlen in de afgelopen jaren versmelten de lijnen tussen sportkleding en onze dagelijkse garderobes steeds meer. Functionaliteit en praktisch nut worden steeds populairder en krijgen steeds meer aandacht naast stijl en esthetiek.

Zeilen is altijd een sport geweest met een kenmerkende stijl, van klassieke maritieme looks met gestreepte shirts en dekschoenen, tot een meer functionele aanpak met softshell jassen en waterbestendige stoffen tot de relaxte en handige stijl van surfers - kleding die geworteld is in de nautiek is al lang een vast onderdeel van de dagelijkse garderobe. Lees verder om drie soorten stijlen en hun materialen te ontdekken die de oversteek van de zee naar het land hebben gemaakt!

Beeld: North Sails, eigendom van het merk

De Preppy matroos

De koele en frisse esthetiek van recreatief zeilen is al lang een stijl op zichzelf. Veel kledingstukken zijn beïnvloed door dit thema en brengen een frisse en verfijnde sfeer in de dagelijkse mode. Gestreepte shirts, dekschoenen en polo's zijn slechts enkele van de stukken die hun weg hebben gevonden van de jachten naar de straten van de stad. Merken als North Sails hebben deze elementen in hun collecties verwerkt en bieden veelzijdige stukken die zowel geschikt zijn voor de wind en het weer van het zeilen als voor de stedelijke stijl. Maar de preppy touch zit niet alleen in de ontwerpen: materialen als katoen, linnen en leer zorgen voor een zekere old-school en klassieke touch en zijn tegelijkertijd duurzaam en functioneel.

Beeld: Gaastra, eigendom van het merk

De functionele avonturier

Terwijl recreatief zeilen speelt met klassieke kenmerken en natuurlijke materialen, is kleding voor wedstrijdzeilen een categorie apart. Deze kleding is ontworpen voor extreme omstandigheden en maximale wendbaarheid en is voorzien van de meest innovatieve textieltechnologieën. Bescherming tegen regen, stuifwater en wind is de grootste zorg als het gaat om watersporten, maar de stof van uw keuze moet tegelijkertijd sneldrogend, flexibel, isolerend en stevig blijven. Nylon, elastaan en polyester zijn stoffen die de beste prestaties leveren dankzij speciale afwerkingen en coatings, wat resulteert in softshell- en fleecejacks of multifunctionele layers. De stukken hebben ontwerpkeuzes die het leven aan boord eenvoudiger maken: verstelbare zomen met klittenband of elastiek, capuchons die kunnen worden opgerold en opgeborgen in de kraag en buitenzakken met waterdichte ritsen.

Geïnspireerd door zeilkleding heeft de dagelijkse kleding een toevloed aan functionaliteit gekregen die het leven aan land ook gemakkelijker maakt. Een ander stijlkenmerk, ontleend aan het wedstrijdzeilen, is het gebruik van kleurrijke lettertypes en slogans om kledingstukken een gevoel van sportiviteit en teamgeest te geven. Merken als Gaastra hebben deze stijlen verplaatst van de sportieve setting van regatta's naar kleding die net zo goed de stedelijke man of vrouw dient - hun Ocean-tested/ Land-certified concept zorgt ervoor dat hun kledingstukken niet alleen bestand zijn tegen de omstandigheden van het zeilen, maar ook een bepaalde stijl hebben.

Beeld: Mistral, eigendom van het merk

Het gemakzuchtige surfer type

Niet alleen zeilen heeft invloed op de mode - surfen wordt beschouwd als een van de populairste watersporten en de bijbehorende stijl heeft in de loop der jaren wereldwijde erkenning gekregen. Net als de gemeenschap bestaat de stijl van surfen uit casual stukken met een relaxte aanpak, waarbij comfort en gemak voorop staan.

Een van de meest kenmerkende stukken van de surfstijl is de poncho - oorspronkelijk ontworpen om gemakkelijker naar het strand te reizen, zich om te kleden en af te drogen na een surfsessie, is dit stuk uitgegroeid tot een populair alternatief voor gewone strandlakens. Maar ook rubberen sandalen en schoenen, zwemkleding, boardshorts en natte shirts staan op de lijst van op het surfen geïnspireerde kledingstukken die hun weg hebben gevonden naar de dagelijkse garderobe en de zorgeloze geest van het surfen en de verbinding met het water altijd belichamen. Vaak gemaakt van gemakkelijk te onderhouden materialen zoals geborsteld katoen of sneldrogend polyester, zijn deze kledingstukken gemaakt voor de overgang tussen strand en straat. De collecties van Mistral zijn dan ook niet alleen beïnvloed door de surfstijl, ze zijn er ook op gebouwd. Als merk dat zich richt op watersportuitrusting en -kleding, biedt het merk veelbelovende oplossingen voor wie op zoek is naar comfort en gemak, of hij nu in of uit het water is.

Promotion Lees meer over Gaastra op de merkpagina

Promotion Lees meer over Mistral op de merkpagina