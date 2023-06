Gemaakt voor vrouwen, door vrouwen: handtassen tussen werkkleding en mode in

Handtassen maken al altijd deel uit van de garderobe van vrouwen, maar pas in de loop van de 20e eeuw is hun doel en dus ook de stijl drastisch veranderd.

Tot 1930 waren handtassen meestal zo groot als een enveloppe - platte ontwerpen met kleine handvatten, ontworpen om niet meer dan een paar munten, sigaretten en een enkele lippenstift erin op te bergen. De eerste merkbare verandering voor handtassen vond plaats in de jaren '40: Toen de oorlog voorbij was, leidden schaarste en pragmatisme ertoe dat damestassen zich lieten inspireren door boekentassen en rugzakken, die voorheen voorbehouden waren aan mannen. Daarna, met het economisch herstel, gingen de trends voor handtassen de andere kant op, als een soort slinger: Luxe, speelsheid en glamour was het motto van de jaren 50 en 60 - maar helaas bleven de afmetingen van de tassen klein.

Met de vrije geest van de jaren 70 werden tassen zachter, hun vormen werden kneedbaar en vloeiend, zoals sommigen op dat moment in de maatschappij wensten. Het was in de jaren 80, waarin vrouwen in grotere getallen dan ooit tevoren hun intrede deden op de arbeidsmarkt. Daarmee kwam power dressing - prominente vormen, scherpe lijnen en gecontroleerd volume, waardoor vrouwen fysiek en figuurlijk ruimte konden innemen op de door mannen gedomineerde werkterreinen. Er waren tassen nodig met een grotere inhoud, essentiële zaken - papierwerk, etuis, apparaten en werkbenodigdheden - moesten erin passen. Tijdens de millenniumwisseling werden tassen zachter en groter. Ze werden beroemd met de maxi-tas trend in de jaren 2010 en verwaterden vervolgens tot hun normcore interpretatie: De katoenen draagtas, die niet te missen is in het hedendaagse stadsbeeld.

Maar terwijl het doel, de stijlen en de vormen van de damestassen een enorme verandering ondergingen, bleef één categorie onderbelicht: degene die naar het werk werd gedragen. De werktas, die niet helemaal in de mode was en ook niet helemaal functioneel, werd door creatieve ontwerpers en technische productontwikkelaars aan de kant geschoven en liet vrouwen achter met halfslachtige opties die compromissen vereisten.

Tot op de dag van vandaag gaapt er een kloof tussen een tas die geschikt is voor werkkleding (en werkbenodigdheden) en een hoogwaardig modeaccessoire. Items die de luxe van een handtas combineren met de functionaliteit van een werktas zijn zeldzaam - vooral als het ontwerp aan de meer vrouwelijke kant gewenst is, terwijl het praktisch blijft op hetzelfde niveau als werkaccessoires bedoeld voor mannen.

Sommigen zullen zeggen dat een accessoire niet de emancipatie van vrouwen in de werkwereld mag weerspiegelen, dat het hun inspanningen en prestaties reduceert tot een stereotiep object en dat het hun capaciteiten reduceert tot een sartoriale aardigheid. Maar er is een andere opvatting, een die een verhaal vertelt van uitvinding en verbetering, van gelijkheid en ooghoogte - waarin vrouwen virtuozen worden van veelzijdigheid, die datgene wat hen anders maakt omarmen en dat zien als een aanwinst. En met dit perspectief worden handtassen een allegorie van plaats maken voor creativiteit, ondernemerschap en vakmanschap, zowel op het niveau van de ontwerpers en ontwikkelaars als van de vrouwen die deze stukken uiteindelijk dragen - gemaakt door vrouwen voor vrouwen.

En voor sommige vrouwen is hun eerste handtas van hoge kwaliteit een teken dat ze zich professioneel of persoonlijk hebben opgewerkt en zich hebben bevrijd van patriarchale structuren.

Beeld: KAAI, eigendom van het merk.

KAAI handtassen komen in beeld: Een toonbeeld van "fashion meets function"

Wie kan beter een onberispelijk ontwerp bedenken dat de mode met de functie van handtassen verbindt dan de vrouwen zelf? Het Antwerpse accessoiremerk KAAI heeft zich tot doel gesteld de mythe tot leven te brengen. Na het verzamelen van diepgaande inzichten van vrouwen en hun relatie met hun handtassen komen de oprichters Ine Verhaert en Helga Meersmans tot twee conclusies: modieuze tassen, hoe mooi ze er ook uitzien, zijn vaak onpraktisch. Tegelijkertijd zijn vrouwen uitgekeken op het neutrale uiterlijk van werktassen (die nog steeds vooral ontworpen zijn om aan de verwachtingen van mannen te voldoen).

Bovendien lieten Ine en Helga, beiden vrouwen met een verleden in het bedrijfsleven, zich inspireren door hun persoonlijke strijd om stijlvolle businesstassen te vinden die hun actieve levensstijl aanvulden. Als resultaat hiervan heeft KAAI een collectie handtassen gecreëerd, elk van hen "functioneel en modieus, vrouwelijk en onbevreesd.” KAAI-tassen zijn bedoeld voor vrouwen die een druk en succesvol leven leiden. Ze brengen een eigentijdse en begerenswaardige stijl, gemaakt voor casual en formele gelegenheden, of het nu overdag of 's avonds is.

"We hebben tijd en ruimte nodig om dingen met kwaliteit te creëren. Als een object geen tijd krijgt om te rijpen, wordt het slechts een echo van iets dat we eerder zagen." Met deze mantra in gedachten heeft KAAI een analytische en strategische aanpak bedacht voor het creëren van handtassen met compartimenten zoals sleutelhaken en portefeuilles die met een touwtje zijn bevestigd, flappen met knopen om laptops vast te zetten, verstelbare riemen en ritsen met volledige sluiting.

Sinds de oprichting in 2019 is KAAI voortdurend gegroeid, met klanten van Londen, tot Parijs, Milaan, Tokio, Singapore en Sydney. Inmiddels stellen de KAAI tassen vrouwen in staat om hun ambities te volgen - op hun voorwaarden en zonder compromissen over de hele wereld. En, om de cirkel te sluiten: Ine en Helga onthullen dat de beslissing voor een KAAI-tas vaak genoeg een moeder-dochter moment is, waarin de verschillende generaties zich verenigen op het pad van emancipatie (of tenminste een tak daarvan): moeders schenken hun dochters een tas om hun carrière in stijl af te trappen, in de voetsporen van hun moeder die de weg voor hen effende, om zo verder te gaan voor de generaties na hen.