GEOX presenteert de nieuwe Spherica Plus in de SS25 collectie

GEOX presenteert de Spherica Plus sneakers, de iconische sneaker van het merk met nieuwe, innovatieve technologieën. De schoen is zacht, licht en flexibel, en biedt comfort voor dagelijks gebruik.

GX Lab: waar ideeën ontstaan

Alle technologieën die de creatie van deze sneaker mogelijk maken, worden ontwikkeld in het GX Lab van Geox. In dit laboratorium worden precisie-instrumenten gebruikt om bewegingen, omstandigheden en materialen te testen, en om de duurzaamheid van het schoeisel, de levensduur en de fysisch-mechanische prestaties van de verschillende componenten te meten. Dit gebeurt door middel van grondige flexibiliteits-, slijtage-, scheur- en onderdompelingstesten in statisch en dynamisch water.

Credits: GEOX

De Spherica Plus heeft drie innovatieve kenmerken, ontwikkeld door experts van het GX Lab: