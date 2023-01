Gimme, gimme, gimme: De FW22/23 collectie van Caroline Biss

Voor de FW22/23 collectie heeft Caroline Biss zich volledig laten inspireren door het iconische tijdperk van de jaren 70. De key elements zoals flared broeken, lederen items en midirokken zijn in een modern jasje gestoken en zo omgevormd tot de elegante, tijdloze stuks waar het modehuis bekend om staat. De warme bruin/oranje tinten en de organische prints schreeuwen nostalgie en nemen je zo terug naar de tijd van disco, hippies en lange haren. Kortom, Caroline Biss heeft alles in huis om jou tot de nieuwe Diana Ross van 2023 te transformeren.

Warme kleuren voor de koude maanden

Waar de jaren 70 vooral bekend stonden om de felle discokleuren, heeft de collectie van Caroline Biss juist iets hartelijks en verwarmends. De aardse tinten doen denken aan gezellige momenten rond de open haard of het kijken naar dat laatste beetje zon die ondergaat. Een echte moodbooster dus om de winterse maanden stralend door te komen.

Beeld: Caroline Biss, collectie FW22/23, eigendom van het merk

Beeld: Caroline Biss, collectie FW22/23, eigendom van het merk

Back to business

Halverwege de jaren 70 traden steeds meer vrouwen het werkleven in en dat was dan ook te zien in de veranderende kledij. Enter, the tailored business style, denk blazers, midirokken en strakke bloezen. Met deze outfits ga je met plezier (en stijl) naar je werk om die zoveelste meeting van de dag bij te wonen.

Beeld: Caroline Biss, collectie FW22/23, eigendom van het merk

Beeld: Caroline Biss, collectie FW22/23, eigendom van het merk

Better in leather

Lederen broeken en jasjes doen onmiddellijk denken aan dé jaren 70 filmklassieker, Grease. Deze film bracht een ware opleving van leder teweeg en nog tot op de dag van vandaag zijn lederen items echte staple pieces voor in je garderobe. Caroline Biss staat bekend om haar gevoel voor tijdloze mode en is er in haar FW22/23 collectie dan ook weer in geslaagd items te creëren waarbij je er altijd elegant en stijlvol zal doorkomen. Ga voor een volledige look in leer of combineer met andere stuks uit de collectie.

Beeld: Caroline Biss, collectie FW22/23, eigendom van het merk