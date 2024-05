Giorgio Armani bundelt krachten met Fashion Club 70

Twee iconische modebedrijven, Giorgio Armani en Fashion Club 70 slaan de handen in elkaar voor de Benelux markt. Vanaf de zomercollecties 2025 zal Benelux modedistributeur en agentuur, Fashion Club 70 al de commerciële lijnen van de Armani groep overnemen. Deze lijnen omvatten Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Bodywear en EA7. Maar ook schoenen en accessoires van deze drie lijnen zullen vanaf nu bij Fashion Club 70 te verkrijgen zijn.

De Giorgio Armani-groep vindt in Fashion Club 70 de ideale partner in de Benelux markt. In het verleden is het Fashion Club 70 steeds gelukt om de grootste Italiaanse ontwerpers te introduceren in de Benelux. Denk maar aan; Versace, Dolce&Gabbana, Valentino, Moschino, ​ Roberto Cavalli en zoveel meer. Door de samenwerking met Giorgio Armani is het verhaal voor Fashion Club 70 rond.

“Mijn vader, Luc Dheedene koos aan de start van de jaren ‘80 er bewust voor om zich te focussen op Italiaanse merken. We zijn dan ook vandaag de dag nog steeds zeer trots wanneer we merken zoals Giorgio Armani kunnen verwelkomen,” aldus Miguel Dheedene, CEO van Fashion Club 70. “Het is erg fijn om te kunnen mededelen dat wij alle lijnen van Armani in de Benelux gaan distribueren. Met uitzondering van de lijnen EA7 en bodywear, deze zal voor Nederland bij de huidige agent in Amsterdam blijven”.

Links: Bart Geirnaert, Commercieel Directeur Benelux Giorgio Armani; Rechts: Miguel Dheedene, CEO Fashion Club 70 Credits: Giorgio Armani

Bart Geirnaert, Commercieel Directeur Benelux van Giorgio Armani is erg blij met deze gloednieuwe samenwerking: "De Giorgio Armani-groep en mezelf hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking met Fashion Club 70 goed zal verlopen. Wij zijn van mening dat wij op deze manier een mooie toekomst kunnen ontwikkelen voor het merk en de verschillende commerciële lijnen. Ik wens Fashion Club 70 ontzettend veel succes toe".

Credits: Giorgio Armani

