Na het succes van vorig jaar zet Sandwich Fashion ook deze Black Friday het duurzaam initiatief Give it Back Friday voort. “Wij vinden onze collecties te kostbaar om na één seizoen weg te doen of een pure korting op te geven”. Daarom kan de klant in de periode van vrijdag 26 november t/m 19 maart 2021 de door hen ‘oude’ Sandwich items inleveren in de winkel. De kleding wordt vervolgens gesorteerd, gerepareerd en gereconditioneerd en opnieuw aangeboden onder de campagne ‘Sandwich Seconds’ worden aangeboden volgend seizoen.

Our quality goes a long way.

Don’t break the cycle.

Pass it on

Het merk roept haar klanten op om hun met liefde gedragen Sandwich items in te leveren zodat zij deze een tweede leven kunnen geven. Voor elk ingeleverd item ontvangt de klant een mooie korting op een volgende aankoop die zij kunnen besteden t/m 31 maart 2022.

Over Sandwich

Dit is Sandwich. We zien onszelf als een modern merk met een eigenzinnige twist. Details zijn belangrijk voor ons. We hebben een uitgesproken eigen stijl, die in 1981 is ontstaan en sindsdien blijft evolueren. Ons uitgangspunt is nooit veranderd: wij maken kleding voor echte vrouwen. Wij maken vrouwen mooier. Authenticiteit is belangrijk, wij zorgen dat vrouwen zich op hun gemak voelen in wat ze dragen. Dat gevoel gaat verder dan een nieuwe garderobe. We willen vrouwen laten stralen, overal en altijd. En dat kunnen we alleen maar samen doen.