Go Anywhere – Shabbies SS26

Met de SS26-campagne Go Anywhere benadrukt Shabbies de kracht van nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. De collectie is ontworpen voor vrouwen die hun eigen koers bepalen en zich niet laten leiden door verwachtingen van anderen.

Voor de Shabbies vrouw draait vrijheid om keuzes maken die bij haar passen. Ze gaat waar ze wil, wanneer ze wil. Soms fysiek, soms in gedachten.Nieuwsgierig, onafhankelijk en altijd open voor wat zich aandient. Ontdekken zit in haar aard.

De SS26-collectie sluit daarop aan met tijdloze modellen in rijk leer en natuurlijke tinten. Comfort en kwaliteit vormen de basis. Net als een favoriete jeans worden de schoenen mooier naarmate ze langer gedragen worden; ze krijgen karakter en vormen zich naar degene die ze draagt.

Go Anywhere is daarmee meer dan een campagne. Het is een uitnodiging om trouw te blijven aan jezelf, nieuwsgierig te blijven en je eigen pad te volgen. Betrouwbaar, authentiek en comfortabel; waar je ook naartoe gaat.