Goosecraft lanceert nieuwe wintercollectie: Do Not Disturb

Het Amsterdamse label GOOSECRAFT lanceert hun FW22-collectie met de nieuwe ‘Do Not Disturb’-campagne. De collectie, geïnspireerd op hun nog altijd jonge muze, is een gedurfd statement van winter items waar GOOSECRAFT bekend om staat. In hun nieuwste campagne komt de levendige essentie van het merk duidelijk naar voren. GOOSECRAFT over de collectie: “Toen de collectie tot stand kwam, zaten we nog midden in de lockdown. De gedachte om ons thuis terug te trekken en films te kijken die altijd tot een happy end leiden, inspireerde ons. We wilden items maken die het comfort van thuis laten zien, en tegelijkertijd de opwinding en intimiteit omarmen die ontstaat als niemand kijkt.” Het resultaat is een collectie gemaakt om te stralen nu de wereld weer opengaat. Het campagneverhaal van ‘Do Not Disturb’ geeft dit gevoel weer. Wat zou je doen als niemand kijkt?

Wild dansen, op bed springen en oneindig eten bestellen? GOOSECRAFT wil dat je het gewone, legendarische maakt en de campagne belichaamt deze gedachte. In veel opzichten vertegenwoordigt de FW22-collectie de transitie die GOOSECRAFT doormaakt. Het is een mix van verfijnde klassiekers en gedurfde moderne statements. Jassen in neutrale kleuren, gemixt met volumineus roze en glinsterende pailletten is wat deze nieuwe collectie opvallend maakt.

Over GOOSECRAFT

GOOSECRAFT is tegenwoordig meer dan het leermerk dat ze ooit waren en biedt een volledig collectie. GOOSECRAFT vindt dat iedereen zich de ster van zijn eigen leven moet kunnen voelen en zich daar niet voor zal moet schamen. Ze willen dat iedereen die deel wil uitmaken van GOOSECRAFT, zich het middelpunt voelt met een megastar attitude. Volg je eigen regels en maak het gewone legendarisch. Ontdek rock 'n roll in elke dag.

Beeld: FW22 Collection ‘Do Not Disturb’