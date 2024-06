Guess Jeans lanceert: de volgende 40 jaar denim met Iris Law

Guess Jeans revolutioneert de denimindustrie met het nieuw Guess Airwash concept en kondigt Iris Law aan als gezicht van het merk. Guess Jeans lanceert het geheel nieuwe, Californische denim lifestyle merk van de Amerikaanse denim pionier, met Iris Law als het eerste gezicht, gefotografeerd door Rafael Pavarotti. Guess Jeans zal een reeks talenten onthullen die symbool staan voor de next generation, samengebracht door een frisse, eigentijdse visie die een groot deel uitmaakt van de creatie van Guess Jeans.

“Guess Jeans is verheugd Iris Law te onthullen als eerste merkambassadrice. Iris vertegenwoordigt de hedendaagse versie van de iconische Guess Girls door de lens van Guess Jeans. Geïnspireerd door de afgelopen veertig jaar van aan iconische Guess Girls, belichaamt Iris' innovatieve kijk op stijl en vrouwelijkheid de klassieke allure die het merk Guess heeft gedefinieerd.” - Nicolai Marciano

De Britse actrice en model is gefotografeerd in minimalistische omgeving, terwijl ze items draagt uit de eerste Guess Jeans collectie. Guess Jeans is geworteld in denim en speelt in op de essentie van ‘Americana’ die het hart vormt van de nalatenschap van het merk. Iris Law belichaamt de moderne evolutie van het merk; voortbouwend op veertig jaar erfgoed bouwt Guess Jeans een springplank voor de volgende vier decennia van het Amerikaanse mode-instituut.

Iris Law Guess Jeans campaign Credits: Guess Jeans

Guess Jeans eist de nalatenschap van de modegigant als voorloper op het gebied van denim opnieuw op met de introductie van Guess Airwash: een ultramodern duurzaam alternatief voor stone washing wat Guess in 1981 introduceerde. Bedacht door creatief directeur Nicolai Marciano, brengt Guess Jeans opnieuw de essentie van het merk dat de denimcultuur veranderde. Het tijdloze aanbod herdefinieert en verfijnt de authentieke West Coast garderobe, belichaamd door hedendaagse waardes en visies. Toen de gebroeders Marciano Guess in 1981 oprichtten, brachten ze de stone washing in de mode die denim voor altijd zou veranderen. De hedendaagse tegenhanger Guess Airwash is de toekomst van denim: een geavanceerde technologie die de stone washed look opnieuw creëert door middel van een duurzame lens. Guess Airwash vervangt het water dat gebruikt wordt bij het wassen met stenen grotendeels door lucht en bubbels. Deze methode die ook het gebruik van puimstenen overbodig maakt - vermindert het water- en energieverbruik van stone washing aanzienlijk. De technologie is ontwikkeld door Jeanologia, een jarenlange partner van Guess, die de wereldwijde exclusiviteit op Guess Airwash voor een lange periode behoudt. Guess Jeans biedt een complete garderobe met Guess Airwash denim als middelpunt. De collectie introduceert acht airwashes in denim broeken, denim shirts en denim jassen. Jeans verschijnen in drie pasvormen voor vrouwen (skinny, mom, midrise straight) en vier voor mannen (skinny, slim, straight, relaxed). De eerste collectie is gebaseerd op de historische Guess ontwerpen uit de jaren '80 en '90 en laat de fundamentele identiteit van het merk met een hedendaags oog samensmelten.

Credits: Guess Jeans

De lijn is gebaseerd op het ongedwongen gemak dat het hart vormt van de Californische levensstijl die de gebroeders Marciano verleidde bij hun aankomst in Amerika in 1978, en verfijnt verder de garderobe klassiekers die centraal staan in het erfgoed van Guess: het kenmerkende T-shirt, de makkelijke hoodie, de archetypische bomber, de statement puffer, enzovoort. De kledingstukken zijn gemoderniseerd qua pasvorm, versierd met grafische emblemen uit het archief en doordrenkt met de culturele en subculturele associaties die synoniem zijn met het verhaal van Guess: een tijdloze nostalgie die geworteld is in de emblematische zwart-wit campagnes vanaf de jaren 80 tot de affiniteit van de hiphopgemeenschap met het merk in het begin van de jaren 90. Alle stoffen zijn gemaakt van organische of gerecyclede materialen, waardoor Guess Jeans de denimgeschiedenis van het merk nieuw leven inblaast met een jonge, hedendaagse mindset gericht op duurzame productie en authentieke mode. De collectie is toegankelijk geprijsd, zo kost een denim broek EUR 89,00.

In de jaren 1980 maakte Guess denim modieus; in de jaren 2020 maakt Guess Jeans het duurzaam. Deze mentaliteit wordt weerspiegeld in het generatieperspectief van Nicolai Marciano, de Creative Director van Guess Jeans. Hij werd geboren in 1996 en bracht zijn vormende jaren door in het familiebedrijf onder leiding van zijn vader. In 2016 was hij de drijvende kracht achter de door het archief gevoede samenwerking tussen de artiest A$AP Rocky en Guess. Guess Jeans is een uiting van zijn eigen kennis van de impact van het merk op de cultuur en subcultuur tijdens zijn jeugd en is het eerste commerciële project dat Nicolai Marciano lanceert als Chief New Business Development Officer van Guess. 42 jaar nadat het merk de stonewash populair maakte, betekent de nieuwe technologie gedreven lijn een volledige cirkel voor de denimpionier nu het duurzame tijdperk van Guess Airwash aanbreekt.