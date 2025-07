GUESS SS26: Een wereldse ode aan stijl

Voor lente/zomer 2026 levert GUESS een energieke, wereldwijde collectie die de kenmerkende mix van durf en verfijning van het merk belichaamt. De collectie is verankerd in thema's van escapisme en moeiteloze allure en volgt een reis door de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Frankrijk en Colombia, waarbij elke bestemming zijn eigen textuur, kleurenpalet en verhaal aan het seizoen geeft. Een textuur- en visueel landschap.

De SS26 dameskledingcollectie wordt gekenmerkt door contrasten: romantische, gebloemde voile jurken worden gecombineerd met kledingstukken in safaritinten, abstracte zebraprints en blauw-witte marinestrepen roepen het kustleven op, terwijl lurex knitwear warmte brengt op koelere avonden. Deze esthetische diversiteit is gebaseerd op lichtgewicht zomermaterialen zoals linnenmixen, sangallo-borduurwerk, organza en haakwerk, geselecteerd om zowel visuele aantrekkingskracht als draagbaarheid gedurende de hele dag te bieden.

SS26 Credits: GUESS

In denim verlegt GUESS de grenzen met de introductie van ‘ROICA™ V550’, een afbreekbare stretchvezel die de toenemende focus van het merk op duurzame innovatie illustreert. De collectie is opgebouwd rond drie belangrijke drops, met de eerste levering getiteld ‘Escapisme’ die vanaf 26 februari in de winkels arriveert. Met organza-stijlen en city-ready looks in zachte neutrale kleuren zet het de toon voor een seizoen dat wordt gedefinieerd door veelzijdigheid en grootstedelijk gemak.

Een lifestylegerichte aanpak

Trouw aan het GUESS DNA, is SS26 gemaakt voor de moderne vrouw die met zelfvertrouwen van dag- naar avondkleding navigeert. Het combineert trendbewuste silhouetten met tijdloze aantrekkingskracht en speelt in op de lifestylebehoeften van een publiek dat zowel individualiteit als elegantie zoekt. De collectie is veelzijdig en biedt eigentijdse en verfijnde looks met een focus op mode, zowel overdag als 's avonds.

Credits: GUESS

Vooruitblik: GUESS x North Sails

Het merk onthult ook een spannende samenwerking met North Sails, een unieke capsule die de modebewuste identiteit van GUESS combineert met de technische bekwaamheid en duurzaamheidsethos van North Sails. De nieuwe capsule, met zowel heren- als dameslooks, viert de kleuren van de zee door middel van statement pieces zoals sweatshirts en T-shirts met merklogo, gewatteerde gilets, golvende windjacks en relaxte cargo broeken. De collectie is ontworpen voor prestaties, comfort en stijl en weerspiegelt de synergie tussen de twee merken en een gedeelde toewijding aan verantwoorde innovatie en modewaarden van de volgende generatie.