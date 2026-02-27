Hanro bundelt krachten met kunstenaar Charlotte Adam voor SS26

Met het HANRO Atelier Collaboration Program blaast HANRO zijn ambachtelijke erfgoed nieuw leven in. Het atelier vormt een ontmoetingsplek voor kunstenaars en ontwerpers die dezelfde waarden delen: kwaliteit, authenticiteit en een tijdloze esthetiek. Voor SS26 gaat HANRO in dialoog met de in Berlijn gevestigde kunstenaar Charlotte Adam. Haar werk wordt gekenmerkt door verfijnde details, intuïtieve composities en een speelse, licht ironische blik op het alledaagse.

“Als traditioneel merk met een sterke identiteit navigeren we voortdurend tussen authenticiteit en relevantie. Zo ontstaan authentieke, wederzijds verrijkende samenwerkingen. We zijn niet geïnteresseerd in snelle marketingtrucs of trends: samen vieren we HANRO’s erfgoed, houden het levend en blijven het ontwikkelen. Zo kunnen we onze klanten unieke, emotionele ervaringen en producten bieden,” legt Stephan Hohmann, Managing Director van HANRO, uit.

De twaalfdelige, gelimiteerde unisexcollectie combineert iconische HANRO-bestsellers met terugkerende motieven uit Charlotte Adams beeldtaal. Geïnspireerd door de nostalgische reislust van de jaren ’60 tot ’80 – van vintage ansichtkaarten en postzegels tot de filmische wereld van Wes Anderson – vangt “Souvenirs” de sfeer van zee, stad en landelijke ontsnappingen.

Ontworpen om te dragen waar je ook gaat – of je nu een weekend aan zee doorbrengt, de stad verkent of je terugtrekt in de rust van het platteland. De collectie bouwt voort op bekende HANRO-stijlen zoals ‘Touch Feeling’, ‘Sleep & Lounge’ en ‘Natural Shirts’, aangevuld met een zijden top uit ‘Grand Central’. Een uitgesproken sailor-collar shirt vormt het statement piece.

Het kleurenpalet – donkerblauw, cherry red en groen – geeft de capsule een zomerse energie. Voor dagen waarin de zon zacht op je huid valt en de wereld even stil lijkt te staan – elke look is een uitnodiging om te genieten.

De campagne voor HANRO atelier × Charlotte Adam lanceert in maart 2026.